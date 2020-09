Jonathan Silva: "Espero hacer una buena temporada con la UD Las Palmas"

Jonathan Silva, nuevo jugador de la UD Las Palmas, fue presentado, en la mañana de hoy, ante los medios de comunicación de forma telemática en la Ciudad Deportiva. El jugador brasileño se mostró "muy feliz de estar aquí. Espero hacer una buena temporada y ayudar al grupo, ese es mi objetivo". Jonathan Silva, afronta su segunda temporada en España y resaltó, "el año pasado me sirvió para adaptarme. Ahora me encuentro bien físicamente y estoy a disposición del entrenador para este fin de semana. Es él quien decide".

En su primer año en Almería, "las cosas no fueron como esperaba. Pero he trabajado duro y bien. Aquí continuaré haciéndolo para poder lograr mis objetivos y los de la Unión Deportiva Las Palmas". Cuestionado ante su referente en el lateral izquierdo, "siempre me he fijado en Marcelo". Mañana, el técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, analizará el partido ante el Real Zaragoza de este sábado a las 15 horas en La Romareda y dará a conocer la lista de expedicionarios para disputar el encuentro, en la que habrá que esperar para conocer si estará Jonathan Silva o esperará el míster del conjunto grancanario para incluirlo en la siguiente cita que será frente al Logroñés.