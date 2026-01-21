turismo
Santiago del Teide presenta “SDTree” la campaña turística que enseña al turista "cómo cuidar el territorio"
Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, incidió en la necesidad de "implicar" al visitante, una iniciativa que se consolida como un ejemplo de cuidado del territorio, integrando sostenibilidad, colaboración y promoción turística
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura7:34 min escucha
Carlos Herrera
