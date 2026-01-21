COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

turismo

Santiago del Teide presenta “SDTree” la campaña turística que enseña al turista "cómo cuidar el territorio"

Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, incidió en la necesidad de "implicar" al visitante, una iniciativa que se consolida como un ejemplo de cuidado del territorio, integrando sostenibilidad, colaboración y promoción turística

emilio navarro fitur
00:00
Descargar

Entrevista a Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, en especial Herrera en Canarias en FITUR

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura7:34 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 20 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking