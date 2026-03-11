San Mateo 2026 en Logroño: El cohete ya tiene fecha, la cuenta atrás está en marcha, quedan 192 días

Logroño se prepara para vivir una de sus semanas más esperadas, las Fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana 2026. El disparo del cohete anunciador tendrá lugar el sábado 19 de septiembre por la mañana, abriendo oficialmente siete días de celebración, del 19 al 25 de septiembre.

Este año San Mateo cae oficialmente en lunes, 21 de septiembre, así que no hay conflicto de fechas para el inicio de las fiestas. Se mantiene la tradición del cohete y la apertura festiva el fin de semana, asegurando que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir uno de los momentos más esperados de San Mateo, sin que coincida con el lunes laborable.

Hoy, 11 de marzo de 2026, los logroñeses y visitantes ya pueden marcar sus calendarios, faltan 192 días para que la ciudad se llene de color, música, vino y tradición.

El Ayuntamiento de Logroño ha celebrado una reunión con los principales colectivos implicados en la organización de las fiestas. Peñas, casas regionales, asociaciones vecinales, grupos folclóricos, gigantes y cabezudos, hosteleros y comerciantes han respaldado que el cohete se lance un sábado por la mañana, para que todo el mundo pueda disfrutar del inicio de San Mateo.

Según los organizadores, este horario permitirá que vecinos y visitantes vivan uno de los momentos más multitudinarios y esperados de la semana festiva. La tradición de las peñas, el desfile de gigantes y cabezudos, los conciertos y la gastronomía local son solo algunas de las experiencias que esperan a quienes se acerquen a Logroño en septiembre.

El alcalde, Conrado Escobar, destaca que la colaboración entre todos los colectivos es clave para garantizar unas fiestas seguras y llenas de alegría, manteniendo la esencia de una tradición que une a toda la ciudad.

Las fiestas de San Mateo comienzan con una plaza del Ayuntamiento de Logroño a reventar

¿Qué esperar de San Mateo 2026?

Cohete anunciador: sábado 19 de septiembre por la mañana

Duración de las fiestas: del 19 al 25 de septiembre

Actividades: conciertos, peñas, pasacalles, gastronomía y vino de La Rioja

Participación ciudadana: Peñas, vecinos, asociaciones y hosteleros

Con la cuenta atrás ya en marcha, Logroño se prepara para vivir una semana de Mateo inolvidable, llena de historia, tradición y el ambiente único de la Vendimia Riojana.