Si vas a llenar el depósito esta mañana te vas a llevar una desagradable sorpresa: "Baja el precio del crudo y sigue subiendo la gasolina y el diésel"

La subida del carburante golpea de lleno al consumidor. Si vas llevar el depósito esta mañana te vas a llevar una desagradable sorpresa. Llenarlo te va a costar unos 10 euros más. Y sí, en algunas gasolineras el litro de gasolina o diésel ronda ya los dos euros.

La incertidumbre en el mercado energético global se ha disparado once días después del inicio de la guerra de Irán. Los precios ya reflejan esta tensión, con incrementos medios de 11 céntimos para la gasolina y 34 céntimos para el diésel desde que comenzó el conflicto, alcanzando niveles que no se veían en España desde el año 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Vaivenes en el mercado

El guion lo marcan los vaivenes de Donald Trump. Después de sugerir que el conflicto sería largo, el presidente de Estados Unidos ha afirmado que la ofensiva “está prácticamente terminada”. Como resultado, el precio del barril de Brent ha bajado a menos de 87 dólares, tras haber alcanzado los 120 dólares en jornadas anteriores.

Sin embargo, esta bajada no se notará de forma inmediata en los depósitos. Según Eva Imedio, vicepresidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, los precios de los próximos días están lastrados por los costes de jornadas anteriores. “Prefiero no pensar hasta dónde puede llegar a subir el precio”, ha confesado.

Ante esta situación, desde el sector se hace un llamamiento a la calma y se recomienda no adelantar la compra de combustible. Imedio advierte que “el factor miedo y la incertidumbre pueden provocar colas en las gasolineras y un acopio innecesario”, como ya ocurrió durante la pandemia.

Este comportamiento “solo puede contribuir a generar una mayor demanda que oferta y generar problemas en la distribución de carburantes]”, concluye la vicepresidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio.