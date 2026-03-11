El Comité Técnico de Árbitros califica de acierto la expulsión de Jan Virgili en el Sadar

La Liga no pasa por su mejor momento en cuanto al nivel de juego, la continuidad de los partidos con los criterios arbitrales y la continua simulación de los futbolistas. Es obvio que ha habido tiempos mejores y que el VAR no sólo no ha mejorado el nivel arbitral sino que ha complicado aún más el desarrollo de los partidos.

La confusión es máxima, pese a las explicaciones y la didáctica del Comité Técnico de Árbitros, lo dicen los protagonistas en cada jornada. En muchas tertulias de Deportes Cope Baleares, personas de larga trayectoria en el fútbol como Ibagaza, Stankovic, Basigalup, Soler, entre otros, muestran su desconcierto sobre la forma de arbitrar.

Hace una semana el Mallorca veía cómo reconocía el CTA un error que perjudicó al Mallorca, el penalti no pitado de Zubeldia sobre Muriqi, cuando una semana antes se le había pitado en acción similar a Raíllo sobre Borja Iglesias en Balaídos. En esta ocasión, el tiempo de revisión, la explicación que se da desde el CTA a algunas decisiones arbitrales que puedan ser pedagógicas para todos sobre cómo se debe aplicar el reglamento, sí se ha validado la expulsión de Jan Virgili en El Sadar. Una acción errónea del joven talento que intenta derribar a Raúl Moro, la acción es más aparatosa que real porque apenas le toca al jugador, pero al no tener opción de jugar, Hernández Hernández le mostraba la roja directa.

El Comité Técnico de Árbitros considera que Virgili "realiza una entrada por detrás a un contrario sin ninguna posibilidad de disputar el balón y con la intención de detener la contra del rival. El árbitro interpreta que el jugador, sin ninguna posibilidad de jugar el balón, detiene la contra del rival con una entrada por detrás con elevada intensidad y fuerza. Expulsa al jugador con tarjeta roja directa".

Continúa la explicación del tiempo de revisión que es una acción interpretable en cuanto a la fuerza empleada en la acción por parte del extremo bermellón, pero da validez a la decisión tanto de Hernández Hernández como la actuación del VAR donde estaba Pulido Santana:

"En estos casos, donde no hay intención de disputar el balón, la clave es interpretar si el jugador aplica fuerza excesiva o brutalidad, o por si por el contrario sólo es temeraria. El CTA considera que la decisión tomada por el árbitro se ajusta a las reglas del juego y también a la responsabilidad de proteger la integridad física de los futbolistas ante este tipo de acciones. Al ser una acción interpretable en cuanto a intensidad y fuerza, el VAR confirma de forma correcta la decisión de campo".