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Mesón El Drago: 40 años de historia de la gastronomía en Canarias

Carlos Gamonal inauguraba el reconocido restaurante tinerfeño en 1986, el primero en conseguir una estrella Michelin en Canarias. A día de hoy, sus hijos continúan al frente del proyecto.

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Entrevista a Priscila y Carlos Gamonal, hijos de Carlos Gamonal

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el - Actualizado

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