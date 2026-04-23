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Mesón El Drago: 40 años de historia de la gastronomía en Canarias
Carlos Gamonal inauguraba el reconocido restaurante tinerfeño en 1986, el primero en conseguir una estrella Michelin en Canarias. A día de hoy, sus hijos continúan al frente del proyecto.
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el - Actualizado
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