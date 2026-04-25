Alboraní Agrícola presenta un abono líquido que aumenta la producción con menos coste

Alboraní Agrícola ha presentado su nuevo producto, Nutrialboraní Xtra Max, en la 17ª edición de Expo Levante Níjar, celebrada en el centro de exposiciones de Campo Hermoso. El lanzamiento ha sido calificado como un “todo un éxito” por parte de la compañía, destacando la “muy buena acogida” que ha tenido entre los numerosos clientes que han visitado su stand.

Más producción con menos recursos

El director comercial de la empresa, Juan Carlos Martínez, ha explicado que este abono líquido es el resultado de varios años de desarrollo. La clave de Nutrialboraní Xtra Max reside en dos aditivos que, en resumen, consiguen “por menos, más: menos cantidad de abono, menos residuos, menor coste y mayor producción y calidad de frutos”.

Una solución contra el bloqueo nutricional

Una de las principales ventajas de esta tecnología extra es la reducción de los bloqueos nutricionales. Según Martínez, al reducir la cantidad de sales que se aplican, “la planta absorbe más cantidad, por lo que no hay exceso de sales minerales o químicas en el suelo”. Esto evita que la raíz se bloquee y que la planta se estrese, garantizando una absorción de nutrientes más eficiente.

El producto ya se está utilizando con éxito en fincas de Granada, Almería y Murcia. Sus características principales incluyen una nutrición personalizada y controlada, un transporte más eficiente y un sistema suelo-planta mucho más eficiente, lo que se traduce en beneficios directos para el agricultor.