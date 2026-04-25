El campo almeriense sonríe: una campaña "muy buena" a pesar de virus y lluvias

La campaña agrícola de primavera en Almería ha cerrado con un balance general muy positivo a pesar de las dificultades. Según José Garrido, director comercial de Tecnobioplant, aunque ha habido problemas derivados de las lluvias y los virus, los buenos precios han logrado compensar las mermas en la producción, resultando en un año que califica como "muy, muy bueno".

Precios altos frente a las adversidades

El tomate ha sido uno de los cultivos más afectados por problemas de virus y podredumbre a causa de las intensas lluvias. Sin embargo, Garrido explica que "las mermas esas han sido suplidas por el precio, que ha habido muy buenos precios". De hecho, los agricultores han alargado la cosecha para beneficiarse de la situación, ya que los precios "han estado tan elevados" que la gente "ha aprovechado".

No todos los cultivos han corrido la misma suerte. Mientras que el calabacín "no vale dinero", el pepino ha tenido un comportamiento "espectacular". Lo mismo ha ocurrido con los pimientos, que han alcanzado precios excelentes, especialmente en la zona de Níjar, que no ha sufrido los problemas de virus registrados en El Ejido.

Expectativas para la nueva campaña

De cara a la próxima campaña, Tecnobioplant prevé una diversificación de cultivos según la zona. En áreas de Granada se apuesta por el pepino injertado, mientras que en La Cañada el protagonista seguirá siendo el tomate. Para Níjar, con un clima diferente, se espera "mucho tomate", pero también un aumento de la superficie dedicada al pepino y al pimiento.

La empresa Tecnobioplant celebra este año su 15 aniversario, aunque su fundador acumula ya 40 años de experiencia en el sector. La compañía es una asistente habitual de la feria agrícola que se celebra cada dos años, a la que acuden desde 2014 para presentar sus productos y novedades.