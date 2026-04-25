El campo seduce a los jóvenes: la formación agraria vive un auge de interés

El interés de los jóvenes por el campo es una realidad creciente. Así lo confirma Salvador López, jefe de estudios de la Escuela Agraria de Vicar, quien ha observado un notable aumento en la demanda de formación especializada. "Cada vez tenemos más presencia y más interés por este tipo de formación", asegura López, destacando la buena salud del sector.

La presencia de la escuela en la feria Expolevante sirve como un termómetro de este éxito. Además de los alumnos de segundo año de grado superior que atienden el expositor, López celebra el reencuentro con antiguos estudiantes ya integrados en el mundo laboral. "Me cuesta trabajo llegar al stand, porque cuantísimimos antiguos alumnos tenemos por las distintas empresas", comenta con orgullo, describiendo la feria como "un punto de encuentro".

Una formación con futuro

La Escuela Agraria de Vicar ofrece un completo itinerario formativo. En el grado medio, los alumnos pueden especializarse como técnicos en Jardinería y Floristería, en Producción Agroecológica o en Producción Agropecuaria, este último muy enfocado en la agricultura local. El de jardinería, por su parte, se orienta a viverismo, campos de golf y mantenimiento.

Para quienes buscan una mayor especialización, el centro imparte un ciclo de grado superior en Paisajismo y Medio Rural, diseñado para formar a los futuros técnicos de campo que demanda el sector.

Abiertas las solicitudes

El centro ya se prepara para el próximo curso. Las solicitudes para los ciclos formativos se abrirán en el mes de junio y, según López, ya están realizando entrevistas a los futuros alumnos del grado superior, lo que demuestra la alta demanda de plazas.