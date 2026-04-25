Vicasol encara con optimismo la campaña de primavera y ya prepara la siguiente

La 17ª edición de ExpoLevante en Níjar ha contado con una notable afluencia, consolidándose como un punto de encuentro clave para el sector agrícola almeriense. En este marco, el stand de Vicasol ha sido un foco de actividad, reuniendo a agricultores, socios y personal de la cooperativa. Su presidente, Juan Antonio González, ha calificado la feria como un éxito: "Para nosotros es muy importante, es un punto de encuentro para nuestros agricultores y amigos".

Una campaña de invierno regular

Al analizar la temporada reciente, González ha descrito la campaña de otoño-invierno como "bastante regular", a pesar de los desafíos. Se han enfrentado problemas con plagas como el tris y el palpipino, además de un tiempo adverso con "muchas lluvias y frío". Sin embargo, ha destacado que desde el mes de octubre los precios de productos como el pepino, calabacín, berenjena y pimiento se han mantenido en un nivel "medianamente bastante regular".

Planificando la próxima campaña

Mirando hacia el futuro, Vicasol ya está inmersa en la planificación de la próxima campaña. "No hemos terminado, pero ya estamos empezando con la programación de la próxima campaña", ha señalado González. La cooperativa ya tiene pimientos en los semilleros para las plantaciones de mayo y junio en las zonas más tempranas como Dalías, Berja y Adra.