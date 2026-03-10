COPE
Los mayores expertos en conservación de tiburones y rayas se reúnen en Poema del Mar

La Red Nacional de Elasmobranquios (RNE),  implicada en la investigación, conservación y gestión de tiburones y rayas en España,  celebró su Conferencia Anual en el acuario del Grupo Loro Parque

Ángel Curros, director de Biología de Poema del Mar

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura5:44 min escucha

