La Rectoral de Ares del siglo XVII revive como nuevo centro cultural y social

La Rectoral de Ares avanza en su recuperación para usos múltiples, desde el ámbito cultural al social, gracias a la reforma integral que se está ejecutando en su interior. El alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias Redondo, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, han visitado el inmueble del siglo XVII para supervisar el estado de las obras, que han contado con una inversión total de 189.465,50 euros.

Los trabajos, que se prevé finalicen en los próximos días, han permitido ampliar la superficie útil de 171,13 a 277,09 metros cuadrados con la construcción de una entreplanta. La intervención ha incluido la renovación de tabiquerías, carpintería, sistema eléctrico, calefacción y pavimentos, dejando atrás el deterioro que sufría el edificio.

Un edificio de gran interés patrimonial

La reforma pone en valor un inmueble incluido en el catálogo de bienes protegidos por Patrimonio. Una de sus singularidades es un patín de entrada con escaleras, un elemento que solo conservan otras dos edificaciones en todo Ares: el Juzgado y la Casa de la Juventud.

El alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias Redondo, ha destacado la "apuesta que hemos hecho por la mejora de este espacio desde el gobierno local". Según el regidor, la inminente finalización de la reforma ejemplifica el "compromiso mantenido en el tiempo para recuperar su esplendor y abrirlo a la ciudadanía". Además, ha informado de que "ya tenemos adjudicada la pintura exterior que se ejecutará en los próximos meses".

Por su parte, Valentín González Formoso ha subrayado que "en Ares siempre hay proyectos y retos nuevos, en todos los ámbitos, y la Diputación también se esfuerza en contribuir a cumplirlos". Ha recordado que la entidad provincial ha invertido 15,6 millones de euros en la localidad en la última década a través de instrumentos como el POS o ayudas directas.

Concello de Ares Firma del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el concello de Ares

Nuevas instalaciones en el Club de Tenis de Redes

Durante la visita, el alcalde y el presidente provincial firmaron un nuevo convenio de colaboración. Este acuerdo permitirá construir un gimnasio, vestuarios y una sala de usos múltiples en el entorno del Club de Tenis de Redes.

La inversión ascenderá a casi 258.000 euros, financiados por la Diputación (150.000 €), el Concello (50.000 €) y el propio Club de Tenis de Redes. Las nuevas instalaciones estarán a disposición tanto de los socios del club como de toda la vecindad de Ares, con el objetivo de dinamizar la vida sociodeportiva de Caamouco.

El acto también incluyó la entrega de vehículos por parte de la entidad provincial para el Club Náutico Ría de Ares y el Club de Remo, reforzando así su flota disponible.