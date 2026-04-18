Así es la nueva pescadería de la Cofradía de Barallobre que abre sus puertas en Fene

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado en la inauguración de la pescadería de la cofradía de Barallobre, ubicada en el edificio de la lonja. Esta apertura consolida el compromiso de la Xunta de Galicia con el fomento de los productos de proximidad, la tradición marinera y la excelencia de los productos del mar.

El proyecto ha contado con el apoyo económico del Gobierno gallego y la cofinanciación del 70% del Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa). Esta actuación da continuidad al proceso de modernización que la cofradía impulsó en 2008 con la venta directa de marisco bajo marca propia desde su centro de depuración.

kiko delgado La nueva pescadería abrirá de lunes a sábados en horario de mañana

Del productor al consumidor

La nueva pescadería busca reforzar la relación entre el productor y el consumidor final y profundizar en la valorización de los productos. Para ello, se ha instalado un acuario de grandes dimensiones que contribuirá a reforzar el atractivo comercial y divulgativo del espacio. “Esta pescadería supone un salto cualitativo importante para la entidad ya que permite acercar productos de esta lonja al consumidor final”, ha subrayado Villaverde.

kiko delgado Mariscos de la nueva pescadería de Barallobre

Apuesta por el futuro

La apertura se enmarca en un proyecto más amplio que ha permitido acometer mejoras estructurales y operativas en las instalaciones de la lonja. En este sentido, la conselleira ha destacado que la iniciativa representa un paso clave en la modernización de las infraestructuras pesqueras. “Apostar por lonjas modernas, seguras y eficientes es apostar por el futuro de la pesca gallega y por la puesta en valor del pescado y del marisco que salen de nuestras rías”, ha concluido.