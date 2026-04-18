Renfe margina a Ferrol en su nuevo Plan Galicia y desata la indignación comarcal

El Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrolterra, Eume y Ortegal ha alzado la voz para denunciar la exclusión de la comarca del Plan Galicia de RENFE. La polémica surge tras la reciente visita del presidente de la compañía a Galicia para presentar una serie de mejoras centradas exclusivamente en potenciar el eje atlántico (A Coruña-Santiago-Vigo), sin mencionar las necesidades de la red ferroviaria de Ferrol.

Un plan que olvida el norte

Desde el colectivo ciudadano, aunque apoyan "decididamente todas las decisiones que refuercen el servicio ferroviario como medio de transporte público", no ocultan su malestar. Consideran incomprensible que la dirección de Renfe no hiciera "referencia alguna a las necesarias e impostergables mejoras que precisan las actuales conexiones ferroviarias desde Ferrol-A Coruña y Ferrol-Ribadeo". Además, recuerdan que la conexión con el Corredor Atlántico sigue siendo una demanda ineludible para la zona.

No entendemos que no se hiciera referencia alguna a las necesarias e impostergables mejoras" Foro Cidadán polo Ferrocarril

Por ello, el foro exige que el Plan Galicia incorpore las propuestas que ya trasladaron en su día a la gerencia de Renfe en la comunidad. Estas reclamaciones se centran en el aumento de frecuencias y la adaptación de horarios en las líneas que tienen Ferrol como origen o destino, unas medidas que consideran urgentes y que ya están concretadas en una propuesta "para debatir y decidir cuanto antes".

Llamamiento a la unidad institucional

Finalmente, el Foro Cidadán polo Ferrocarril ha hecho un llamamiento a todas las instituciones, fuerzas políticas y sociales de las comarcas para que se sumen a su reivindicación. Solicitan que se dirijan formalmente a la presidencia de Renfe para trasladar esta demanda, con una mención especial a aquellas formaciones "que apoyan al Gobierno Central y a su gestión", con la esperanza de que su intervención contribuya a alcanzar soluciones eficaces.