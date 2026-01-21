COPE
Arona invita al turista a que "recorra su propia historia" bajo el lema "Aquí puedo ser"

El concejal de Turismo, Naím Yánez, detalló la estrategia con la que el municipio acude a FITUR y anunció la incorporación de Arona Casco a la Red de Pueblos Mágicos de España

naín yanes arona
Entrevista a Naím Yánez, concejal de Turismo de Arona, en FITUR

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura7:12 min escucha

