Vox zanja las críticas internas y descarta un congreso: "Estamos en el mejor momento"

La portavoz de Vox Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha visitado Oviedo en el marco de una ruta por todas las regiones para "escuchar a la España real". Durante una entrevista en COPE Asturias, ha abordado las críticas internas que cuestionan el liderazgo de Santiago Abascal, restándoles importancia y afirmando que el partido se encuentra en su "mejor momento".

"Líos mediáticos" sin importancia

Preguntada por las voces críticas que reclaman un congreso abierto, como las de Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith, Pérez Moñino ha calificado el asunto como "líos de los que quieren hablar algunos medios de comunicación". Ha asegurado que a estos temas no les dan "la menor importancia", ya que su deber es con los españoles, cuyas preocupaciones principales son otras.

Ningún español se ha acercado a mí para preguntarme por los líos de VOX" Isabel Pérez Moñino Portavoz nacional de Agenda España de VOX

La portavoz ha enfatizado que las inquietudes ciudadanas se centran en el acceso a la vivienda, la bajada de impuestos o la inseguridad. "Ningún español se ha acercado a mí para preguntarme por esos líos", ha sentenciado, añadiendo que esa no es "la principal preocupación que tienen los españoles".

COPE ASTURIAS Isabel Pérez Moñino en los estudios de COPE Oviedo

Pactos con el PP: "Cambiar las políticas"

En cuanto a las negociaciones con el Partido Popular en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Pérez Moñino ha señalado que "a los partidos de siempre les cuesta cambiar mucho sus dinámicas". Ha afirmado que Vox ha llegado para cambiar las políticas, no para "cambiar unos sillones por otros", y que por ello negocian con plazos y garantías de cumplimiento.

Habrá acuerdo con el PP si cambia sus políticas, no para hacer continuismo" Isabel Pérez Moñino Portavoz nacional de Agenda España de VOX

Ha dejado la puerta abierta a un acuerdo, pero con condiciones claras. "Por supuesto que habrá acuerdo si el Partido Popular quiere cambiar las políticas, de lo contrario tendrá que tender la mano a los partidos políticos que quieren hacer continuismo", ha advertido. Entre las exigencias de Vox se encuentran la reducción del gasto político "superfluo", la bajada de impuestos y abordar el "principio de prioridad nacional" en los servicios públicos.

VOX Isabel Pérez Moñino con los diputados de VOX en la Junta General del Principado de Asturias

El diagnóstico de Asturias

Sobre la situación en Asturias, gobernada por el PSOE, la portavoz de Vox ha criticado las "políticas fiscales que están asfixiando a los asturianos" y la escasa inversión en natalidad. Ha mencionado que la Consejería de reto demográfico solo invierte un 0,03 por 100 del presupuesto a este fin, defendiendo la necesidad de aplicar el "sentido común".

Finalmente, respecto a la futura candidata a la junta general del Principado, ha evitado confirmar a Carolina López, explicando que los candidatos se deciden cerca de las elecciones. Ha reiterado que "el proyecto de VOX no va de caras, no va de personas, sino que va de proyecto".