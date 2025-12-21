Salomé García, ludópata en Asturias: "Toqué fondo cuando vi a mi marido salir por la puerta y me di cuenta de que ya no me quedaba nada"

El gasto en juegos de azar en Asturias alcanzó los 264 millones de euros en 2024, lo que equivale a 264 euros por persona. Según datos del Consejo Empresarial del Juego, ocho de cada diez asturianos -de entre 18 y 75 años- participa en juegos de azar de manera habitual. Detrás de estas cifras, se esconde una dura realidad que afecta a más de 10.000 personas en la región que sufren problemas de ludopatía.

Una de las historias detrás de los números es la de Salomé García, una avilesina de 57 años que estuvo atrapada en la vorágine del juego. Tras nueve años sin jugar, ahora preside la asociación 'Caer y Levantarse', una asociación que ha cumplido seis años ayudando a personas a superar su adicción y que ha sido testigo de cómo ha cambiado el perfil de jugador.

Un problema normalizado entre los jóvenes

Salomé ha alertado en COPE Asturias de la creciente normalización de la cultura del juego, especialmente entre los más jóvenes. "Tenemos muy normalizada la cultura del juego, y sobre todo la gente joven", ha afirmado. Durante las charlas que la fundación imparte en institutos, ha observado que los adolescentes de 15 o 16 años no muestran "ningún pudor" en admitir su participación en el juego. "Lo dicen con una normalidad tremenda, que incluso asusta", ha señalado.

Pixabay Juego online

Este fenómeno se ve impulsado por la proliferación del juego online, que en 2024 ha movido 28 millones de euros en Asturias. La facilidad de acceso desde el móvil, la tablet o el ordenador permite jugar sin salir de casa. Según explica Salomé García, eso hace que los jugadores no sean "tan conscientes del dinero que gastan, porque va todo a través de tarjeta”. La fundación que preside atiende a jóvenes de tan solo 19 años con importantes deudas a causa de las apuestas.

Vi a mi marido salir por la puerta de casa, y me di cuenta de que era lo único que me queda Salomé García Presidenta de 'Caer y Levantarse'

Tocar fondo: la historia de Salomé

La presidenta de 'Caer y Levantarse' ha compartido su propia historia, definiendo la ludopatía como una enfermedad crónica que "no tiene cura". Tras jugar durante muchísimos años, su adicción derivó en una situación familiar y económica muy complicada. El punto de inflexión llegó al tocar fondo: "Fue el día que vi a mi marido salir por la puerta de casa, y pensé: 'es que es lo único que me queda'". Gracias al apoyo de su pareja, inició un proceso de rehabilitación.

el primer paso: buscar ayuda

Salomé García ha insistido en los pasos a seguir para quien se encuentre en una situación similar a la que ella vivió. El primero es "ser consciente de que tienes un problema y buscar ayuda" y, después, hablar con el entorno más cercano. Salomé invita a despojarse de la vergüenza, especialmente en el caso de las mujeres, que son "muchísimo más estigmatizadas". "Tenemos que ser conscientes que las adicciones afectan a personas, da igual el género", ha sentenciado.

Para ofrecer este apoyo nació 'Caer y Levantarse' el 30 de septiembre de 2019, fundada por Salomé y otros tres compañeros que se rehabilitaron juntos. La asociación, con sedes en Oviedo, Gijón y Avilés, ofrece un lugar seguro y sin prejuicios, donde los afectados están rodeados de personas con su mismo problema. Disponen de grupos de terapia para adictos y familiares, sesiones con psicólogos o un teléfono de ayuda 24 horas (641 687 327) para quien lo necesite.