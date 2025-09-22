COPE
Podcasts
Asturias
Asturias

Un pueblo de Asturias, en pie de guerra contra el Principado porque les ha cambiado el nombre: "Tenemos escritos desde hace 800 años"

Los vecinos de esta parroquia de Caso llevan años reclamando al Principado que no imponga un nombre que consideran “inventado”

Una imagen de uoo de los parajes del pueblo de Orlé, en el concejo de Caso
00:00
Descargar
COPE Asturias

El pueblo de Orlé quiere mantener su nombre tradicional ante la imposición del Principado

Borja García

Oviedo - Publicado el

2 min lectura

Pocos olvidan en la parroquia de Orlé el día en el que se cambió la señal de la carretera que anuncia la llegada a ese pequeño pueblo del concejo de Caso. Y en el que aparecía la palabra “Orllé”. Y es que para los vecinos no es más que eso, una palabra. Porque son contundentes a la hora de afirmar que el nombre del pueblo es 'Orlé' desde hace casi un milenio, época en la que se encuentran los primeros escritos y que la decisión del Principado de imponer un nombre nuevo tirando de toponimia supone que el pueblo tenga un “nombre inventado”, según expresa en COPE Asturias Ana Álvarez, la presidenta de la parroquia rural.   

Uno de los escritos que tienen en el pueblo para avalar el nombre tradicional

Vecinos de Orlé

Uno de los escritos que tienen en el pueblo para avalar el nombre tradicional

Escritos con siglos de antigüedad

Esa reivindicación ha presidido en los últimos días la celebración del centenario de la constitución de Orlé como entidad local. Los vecinos siguen reclamando que el Principado dé marcha atrás en esa denominación de “Orllé”, argumentando el apoyo al nombre tradicional con el aval de la historia: “Tenemos escritos desde hace 800 años, desde 1201. En ningún sitio figura la palabra 'Orllé'. El propio Principado certifica que Orlé es el nombre tradicional”. Y más allá de la historia como aval, también han presentado los recuerdos: “Los mayores del pueblo, los de más de 80 años han hecho certificados de puño y letra de que nunca habían escuchado a sus antepasados usar el nombre de 'Orllé'”.

Un elemento decorativo en el pueblo de Orlé

Vecinos de Orlé

Un elemento decorativo en el pueblo de Orlé

"eS UN NOMBRE INVENTADO"

Y es que creen que el error es de raíz. Ya que se está aplicando mal la normativa de toponimia: “Orlé es nombre tradicional. Lo que recoge la toponimia es que no se pueden cambiar los nombres tradicionales”. Y critican la imposición de la administración: “El Principado defiende la toponimia de 'Orllé'. Para nosotros es un nombre inventado. No reconocemos el nombre de 'Orllé'”. Y además anuncian que seguirán dando batalla: “Seguiremos hasta donde tengamos que llegar. Luchando por Orlé”.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 22 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking