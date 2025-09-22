Un pueblo de Asturias, en pie de guerra contra el Principado porque les ha cambiado el nombre: "Tenemos escritos desde hace 800 años"

Pocos olvidan en la parroquia de Orlé el día en el que se cambió la señal de la carretera que anuncia la llegada a ese pequeño pueblo del concejo de Caso. Y en el que aparecía la palabra “Orllé”. Y es que para los vecinos no es más que eso, una palabra. Porque son contundentes a la hora de afirmar que el nombre del pueblo es 'Orlé' desde hace casi un milenio, época en la que se encuentran los primeros escritos y que la decisión del Principado de imponer un nombre nuevo tirando de toponimia supone que el pueblo tenga un “nombre inventado”, según expresa en COPE Asturias Ana Álvarez, la presidenta de la parroquia rural.

Vecinos de Orlé Uno de los escritos que tienen en el pueblo para avalar el nombre tradicional

Escritos con siglos de antigüedad

Esa reivindicación ha presidido en los últimos días la celebración del centenario de la constitución de Orlé como entidad local. Los vecinos siguen reclamando que el Principado dé marcha atrás en esa denominación de “Orllé”, argumentando el apoyo al nombre tradicional con el aval de la historia: “Tenemos escritos desde hace 800 años, desde 1201. En ningún sitio figura la palabra 'Orllé'. El propio Principado certifica que Orlé es el nombre tradicional”. Y más allá de la historia como aval, también han presentado los recuerdos: “Los mayores del pueblo, los de más de 80 años han hecho certificados de puño y letra de que nunca habían escuchado a sus antepasados usar el nombre de 'Orllé'”.

Vecinos de Orlé Un elemento decorativo en el pueblo de Orlé

"eS UN NOMBRE INVENTADO"

Y es que creen que el error es de raíz. Ya que se está aplicando mal la normativa de toponimia: “Orlé es nombre tradicional. Lo que recoge la toponimia es que no se pueden cambiar los nombres tradicionales”. Y critican la imposición de la administración: “El Principado defiende la toponimia de 'Orllé'. Para nosotros es un nombre inventado. No reconocemos el nombre de 'Orllé'”. Y además anuncian que seguirán dando batalla: “Seguiremos hasta donde tengamos que llegar. Luchando por Orlé”.