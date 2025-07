Pillan a un conductor novel a 218 kilómetros por hora en una autovía en Asturias: “Es un riesgo extremo”

Las prisas no son buenas consejeras y, mucho menos, en la carretera. La Guardia Civil investiga a un conductor novel, de 18 años, que ha sobrepasado de largo el límite de velocidad permitida. Efectivos del destacamento de Tráfico lo han pillado a 218 kilómetros por hora en la Autovía del Cantábrico (A-8), entre Behobia y Bahamonde, en el término municipal de El Franco y donde la velocidad máxima está fijada en 120 kilómetros por hora. El joven iba a toda pastilla con un vehículo deportivo, pero no pudo ser identificado in situ. Los hechos ocurrieron el 30 de abril y la investigación se ha prolongado hasta el 26 de junio con la identificación del 'fitipaldi' de Coaña, concejo en el que reside el joven conductor.

“UN RIESGO EXTREMO”

La Guardia Civil ha subrayado que conducir a 218 km/h en una autovía donde el límite es de 120 km/h representa "un riesgo extremo" que deja "un margen de error casi nulo", ya que la distancia de detención necesaria para el vehículo se incrementa considerablemente, "haciendo prácticamente imposible reaccionar y frenar a tiempo ante cualquier imprevisto".

CONTROLES DIARIOS

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil realiza a diario y en diferentes franjas horarias controles de velocidad en las carreteras del Principado de Asturias. El instituto armado ha resaltado que este tipo de dispositivos se han consolidado como una "medida eficaz para reducir la siniestralidad", tanto en número de accidentes como en gravedad de la lesividad de las víctimas.

Además, la presencia de puntos de verificación de velocidad, ya sean fijos o móviles, actúa como "un elemento disuasorio para los conductores y fomentan una conducción más prudente".

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad y ejercer una conducción responsable para garantizar la seguridad vial de todos.