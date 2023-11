“Si se pierde la rampa de Pajares, Asturias pierde un valor histórico incalculable”

Tras 20 años esperando y cerca de 4.000 millones de euros invertidos, el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurarán este miércoles la Variante de Pajares.

Y a partir del jueves, los trenes ya no tendrán que subir la rampa de Pajares para comunicar Asturias con la meseta.

La variante es un prodigio de ingeniería, pero es que la vieja rampa, inaugurada en 1884, también lo era. Una de las más grandes obras de la España del XIX y que rompió el aislamiento secular de Asturias.

Por eso, quienes la conocen bien no quieren que se pierda. Mantenerla en servicio tiene un coste importante, pero creen que merece la pena.

La asociación de vecinos de Campomanes, en Pola de Lena, que preside María Dolores Martínez, se ha puesto manos a la obra para que la rampa siga en uso y no se convierta en una infraestructura abandonada. Son varias las alternativas que se están estudiando para mantener viva esta vía. La primera, tal y como nos cuenta Dolores, sería conservarla como una ruta alternativa a la variante: “No cabe duda de que la variante es algo espectacular, una obra de la ingeniería muy vanguardista, pero, no hay nada que sea infalible y nunca se sabe cuándo puede suceder un imprevisto”. La presidenta de la asociación vecinal cree que no se puede desperdiciar algo que ya está hecho y que puede servir, efectivamente, como una vía de escape.

Ya se están dando los pasos para que sea declarada Bien de Interés Cultural “El siguiente punto sería lograr que se declare Patrimonio de laHumanidad por parte de la UNESCO" dice la presidenta de la asociación vecinal de Campomanes.

Para este colectivo es fundamental poner en valor una obra de la ingeniería del siglo XIX que fue un icono de trabajo y soluciones para lo que fue la revolución industrial en Asturias. “Tenemos la obligación de transmitir a nuestros sucesores lo que fue el patrimonio actual del siglo XIX y XX”.

Alternativas Turísticas

Otra de las alternativas es la turística. El enclave natural de la zona, colindante al parque Natural de las Ubiñas-La Mesa, permite realizar múltiples actividades al aire libre; rutas de sedentarismo, montanismo o esquí alpino. Si bien la turística es una de las posibles salidas para la rampa, para María Dolores Martínez, lo fundamental divulgar sus virtudes para concienciar a la gente de que “Si se pierde la rampa de Pajares, Asturias pierde un valor histórico incalculable”.