Las mujeres asturianas trabajan tres meses 'gratis' cada año: las causas que hacen que el Principado tenga la segunda brecha salarial más alta en España

Los empleos que ocupan las mujeres en Asturias son de sectores más precarizados y están, de media, peor pagados que los de los hombres. Esta es la causa principal de la brecha salarial de género en la comunidad -la segunda más alta del país-, donde una trabajadora tiene una ganancia anual de 782,7 euros por debajo del promedio español, mientras que un asturiano supera en 661,2 euros la media nacional, gracias a la relevancia del empleo industrial y sus mejores salarios.

¿Dónde se agranda la brecha?

El sindicato CCOO de Asturias ha detectado diferencias muy importantes en el tramo de edad de 34 a 45 años, donde la brecha alcanza el 35,7 %, y en la población asalariada con contrato indefinido, con una distancia del 31,8 %. En cambio, la desigualdad se reduce de forma notable en las ocupaciones más cualificadas (11,0 %) y entre los trabajadores con mayor nivel de estudios, como los graduados universitarios (entre el 10 % y el 13 %).

Alamy Stock Photo Una trabajadora de la limpieza en el aeropuerto de Palma de Mallorca

La diferencia entre el sector público y el privado es especialmente llamativa. Mientras en el empleo público la brecha es sustancialmente reducida, situándose en un 3,8 %, en el sector privado se dispara hasta un 50,5 %. De igual manera, la distancia salarial entre hombres y mujeres que trabajan a tiempo completo es del 10,6 %.

Así, las mujeres asturianas cobran, de media, 6.000 euros menos que los hombres; por lo que su salario medio debería incrementarse un 25% para igualarse, al alza, con el de ellos. Es decir, es como si las mujeres trabajasen tres meses del año sin cobrar.

El lastre de los cuidados y la precariedad

El informe señala que las mujeres soportan una menor inserción laboral, su carrera sufre más interrupciones y su acceso al empleo se da en peores condiciones. Esta situación se debe en gran medida a que las tareas de crianza y cuidados siguen recayendo de forma mayoritaria sobre ellas, lo que castiga su vida laboral y también su futuro, con pensiones más bajas y menos seguridad económica en la jubilación.

Alamy Stock Photo Mujer embarazada sosteniendo ropa de bebé

Las cifras confirman la feminización de los cuidados en la región: el 82,9% de las excedencias por cuidados dadas de alta en 2025 fueron asumidas por mujeres. Además, ocho de cada diez personas ocupadas a tiempo parcial en Asturias son mujeres, lo que evidencia su mayor presencia en los empleos más precarios.

A estas dificultades se suma el conocido como 'techo de cristal': la conciliación familiar también supone una barrera para que las trabajadoras puedan ascender y promocionar a puestos de responsabilidad. Según datos del INE, en Asturias la proporción de mujeres en cargos directivos o gerentes era solo del 35,6% a finales de 2025.