Más de ochocientos civiles juran bandera en Oviedo

Más de ochocientos civiles han jurado bandera este sábado en un acto solemne celebrado en la plaza de la Catedral de Oviedo.

El acto ha sido organizado por el Regimiento Infantería "Príncipe" número 3 y ha contado, entre numerosas autoridades, con la participación del coronel Pedro Luis Gutiérrez, quien ha subrayado que los participantes están manifestado con este gesto su "compromiso con España".

También ha estado presente el alcalde de Oviedo. Alfredo Canteli ha asegurado que "como español, me da mucha pena que el futuro de el país dependa de un prófugo. La amnistía no cabe; y no lo voy a entender nunca. Se están perdiendo los papeles", ha zanjado el regidor ovetense.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en la jura de bandera celebrada en la capital asturiana.Ayuntamiento de Oviedo





La jornada ha comenzado con una misa oficiada por el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, quien no ha pasado por alto la posible amnistía a los independentistas catalanes: "La unidad de España es un valor moral; y no deseamos que nadie, desde fuera o desde dentro, pueda partir, enfrentar o insidiar".

También se ha exhibido una muestra de vehículos, armamento y equipos militares. Posteriormente, cientos de personas se han congregado en la calle Uría para presenciar un desfile militar.

Desfile militar por la calle Uría de Oviedo, con motivo del acto solemne de jura de bandera civil celebrado en la capital asturiana.Ayuntamiento de Oviedo