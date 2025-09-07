La iniciativa para impulsar la vida en los pueblos de Asturias que cuenta con la participación de King África: "Una experiencia inmersiva"

En una época en la que se habla de la despoblación de la zona rural y los vecinos de la conocida como 'España Vaciada' piden más atención, ha surgido en Asturias una iniciativa que busca revertir la tendencia. Es 'El Pueblo', un festival multidisciplinar y gratuito que se celebra los días 13 y 14 de septiembre en el concejo de Castropol.

El proyecto nace con vocación de permanencia, aunque la ubicación de esta primera edición marca sus actividades. Y es que el objetivo de sus organizadores es "volver al pueblo, a esa infancia que tuvimos muchos de nosotros", ha explicado, en COPE Asturias, su directora, Laura Bernardo.

Por eso, el programa plantea actividades como el yoga, los paseos por el entorno -con la maravillosa ría del Eo como enclave- o el disfrute de las tradicionales alfombras florales castropolenses.

Cartel del festival

"Estamos ante una experiencia inmersiva que pone en valor el producto asturiano, nuestras tradiciones, el ocio en familia y el bienestar vinculado a ese ocio", explica Bernardo, que no se olvida de la música, con un cartel en el que destacan Sidonie, Marlena, King África o un concierto tributo a Los Beatles, a la luz de las velas.

El Pueblo Cartel del festival 'El Pueblo' 2025

"Es un cartel amable y abierto, pensado para todos los públicos porque 'El Pueblo' es un festival inclusivo", explica su directora, que añade que, "más allá de las características de cada artista, un denominador común de todos es que transmiten energía y alegría, que son dos valores que están presentes en nuestro festival".

Conciertos y actividades gratuitos

Conciertos, además, sin coste, porque "el objetivo es volver a la libertad real que había en el pueblo, de estar todos con todos, disfrutando de la calle, al aire libre... y gratis", ha defendido Bernardo.