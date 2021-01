El experto de la OMS que asesora a Barbón se desmarca: Nunca he visto en los protocolos el vacunar a liberados

“No he visto nunca contemplado en protocolos la vacunación de liberados sindicales”. Así de rotundo responde Daniel López Acuña, uno de los expertos que asesora al Principado en la gestión de la pandemia de coronavirus, cuando le preguntamos por la polémica suscitada estos días en Asturias por la vacunación de directivos y liberados sindicales como personal de “primera línea”.

Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, es uno de los epidemiólogos de mayor prestigio en nuestro país. Su pertenencia al Comité de Expertos que asesora al gobierno asturiano fue presentada en varias ocasiones por el presidente del Principado, Adrián Barbón, como prueba de que las decisiones que toma el ejecutivo asturiano están avaladas por los mejores técnicos en la pandemia.

No parece que sea así en el caso de los liberados, aunque sí en la vacunación del personal directivo. López Acuña respalda la decisión de incluirlos entre el personal de primera línea: “Hay una justificación en proteger a quienes tienen que ocuparse de la gestión directa de la pandemia”. “Eso ha sido siempre una recomendación internacional”, insiste, “es lo que llamamos Business Continuity Plan, para poder garantizar que las cosas no se quiebren”. No obstante, advierte “no podemos aplicar eso con una laxitud que abarque a familiares, amigos o personas allegadas”.

En cualquier caso, tras la polémica abierta en Asturias y en otros puntos de España por los vacunaciones presuntamente irregulares, López Acuña no cree que se deba generalizar con las acusaciones. “Algunos son problemas interpretativos de protocolo y otros son problemas de claro abuso y tráfico de influencias. Hay que diferenciarlos”. Para evitar problemas su consejo es claro: “Aplicar a rajatabla el protocolo, con las poblaciones diana, y hacer que eso se respete en todas las comunidades autónomas”.