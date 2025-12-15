Así sonó la goleada del Sevilla al Oviedo en Cope Más Sevilla

El Sevilla ha salido con una personalidad arrolladora en su partido contra el Oviedo, demostrando una eficacia letal desde los primeros compases. Apenas en el minuto 4 de partido, el equipo local ha inaugurado el marcador gracias a un gol de Akor, que ha aprovechado un gran pase filtrado de Agoume a la espalda de la defensa para batir por bajo al portero rival.

Vendaval de goles y efectividad

Poco después, el conjunto sevillista ha ampliado su ventaja con el segundo tanto. Akor ha vuelto a ser protagonista al desbordar a tres rivales en una gran jugada individual y poner un balón atrás que Sow ha rematado a gol. El marcador reflejaba la superioridad local: "dos llegadas del Sevilla, dos goles".

La fiesta goleadora ha continuado con el tercer gol, una obra de arte de Mendy. El futbolista ha firmado un "golazo espectacular" después de un recorte de gran calidad, poniendo el 3-0 y dejando el encuentro prácticamente sentenciado.

La genialidad de EJUKE cierra la cuenta

Para redondear la tarde, Ejuke se ha sumado al festival con una jugada memorable. El jugador del Sevilla se ha metido en el área y, tras deshacerse de hasta cuatro defensores con una bicicleta y varios regates, ha definido con un tiro raso para marcar el definitivo 4-0. Una goleada que confirma el gran momento ofensivo del equipo.