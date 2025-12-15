Adams, la tienda de León premiada en los premios de comercio tradicional de Castilla y León

La tienda leonesa Adams ha cerrado un año de éxitos al recibir el máximo galardón en la decimoctava edición de los premios del comercio tradicional de Castilla y León. Estos premios, convocados anualmente por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, reconocen la excelencia, el compromiso y las buenas prácticas del comercio de proximidad en la región.

Más de medio siglo de historia

El propietario, Alfredo Adams, ha expresado en el programa 'Mediodía en COPE León' su agradecimiento por un premio que representa "una trayectoria de más de 57 años, un gran reconocimiento a la labor de tantos años". Según ha explicado, este galardón es especialmente significativo al ser "el premio gordo de la comunidad", elegido por votación entre todos los comercios de Castilla y León. "Estamos muy agradecidos y muy orgullosos", ha afirmado.

Estamos muy agradecidos y muy orgullosos" Alfredo Adams Gerente de las tiendas del Grupo Adams

Tradición y vanguardia tecnológica

El galardón no solo premia las décadas de servicio a los leoneses, sino también la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Adams ha destacado la importancia de no vivir "de espaldas a la realidad auténtica que hay", en referencia a las redes sociales y las nuevas tecnologías. El comercio cuenta desde hace años con una página web y sigue incorporando los últimos avances para mantenerse "en el candelero".

Alfredo Adams considera que el adjetivo que mejor define su negocio es "el buen hacer". Atribuye el éxito sostenido al esfuerzo constante, afirmando que "con trabajo, trabajo y trabajo, como se suele decir, pues bueno, hemos llegado hasta aquí". Esta filosofía se refleja en su preocupación por "tener lo último", asistiendo a todas las ferias para traer las mejores colecciones y ofrecer un servicio de calidad a la ciudad de León.

Con trabajo, trabajo y trabajo, hemos llegado hasta aquí" Alfredo Adams Gerente de las tiendas del Grupo Adams

Un comercio de referencia

Este año, Adams también se ha convertido en el primer comercio leonés en formar parte de la Red de Establecimientos Emblemáticos de Castilla y León, otro galardón que respalda su trayectoria. Un camino que, como recuerda Alfredo, comenzó con "una tienda muy pequeñita" y que, a base de esfuerzo, ha llegado a hacer historia.

De cara a la campaña de Navidad, Adams se posiciona como una opción excelente para la compra de regalos, ropa, calzado y complementos. Alfredo Adams ha invitado a los consumidores a visitar sus tiendas Adams, Alex Domani y la web AdamsLeon.com, donde encontrarán "una oferta amplia y para todos los bolsillos" centrada en la calidad y la moda.