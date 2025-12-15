El Comedor de los Pobres de Salamanca lanza un llamamiento para su cena más especial del año

Entrevista en COPE Salamanca a la responsable de El Comedor de los Pobres de Salamanca Quetty Luciano

El Comedor de los Pobres de Salamanca ha comenzado los preparativos para su cena especial de Nochebuena, en la que prevén atender a entre 90 y 100 personas. En una entrevista en COPE Salamanca, sus responsables han hecho un llamamiento a la solidaridad de los salmantinos para poder llevar a cabo una celebración donde lo más importante no es el menú, sino la compañía.

Un menú especial a base de solidaridad

Para el menú de Nochebuena, la institución solicita donaciones de productos concretos. Se necesita crema de marisco, lomo y naranjas para preparar un "lomo a la naranja", ingredientes para un pastel de marisco y, especialmente, turrones y dulces navideños. Otros productos como el embutido y el queso ya han sido cubiertos gracias a donaciones previas.

Donativos y voluntarios: la otra gran necesidad

Además de alimentos, los donativos económicos son cruciales para pagar facturas de gas y luz, ya que los gastos de mantenimiento son elevados. "No tenemos calefacción porque no podemos pagarla", nos dice Quetty. Por otro lado, la entidad ha lanzado una petición de ayuda para encontrar nuevos voluntarios, ya que los actuales "están muy cansados".

Comedor de los Pobres de Salamanca

La compañía, el verdadero plato principal

La responsable del comedor, Quetty Luciano, ha insistido en que el comedor se sostiene gracias a la generosidad salmantina, como demuestra el gesto de un hombre que donó 300 euros de su paga extraordinaria. "No se mantendría si no fuera por la generosidad de los salmantinos", ha afirmado. Este espíritu solidario es lo que permite que en Nochebuena lo más importante no sea la comida, sino la compañía.

Habitualmente, en torno a las dos de la tarde comen en el Comedor de los Pobres alrededor de 60 personas. Aquellas que no entran, por falta de sitio, se les proporciona un bocadillo para mitigar el hambre. Ya están preparando un lote de Navidad que recibirán las familias salmantinas más desfavorecidas que acuden a la entidad.