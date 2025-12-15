El oro, la opción más elegida por los inversores, sigue batiendo récords

El empresario Isaac Sánchez, CEO de la empresa leonesa Tu Oro Vale Más, ha explicado en el programa "Mediodía en COPE León" las claves del momento dulce que vive el oro como inversión y el crecimiento de su compañía. Lo que empezó como una tienda en Avenida Ordoño Segundo, número 32, en León, se ha expandido a ciudades como Madrid, Valladolid, Salamanca y Zamora. Sánchez atribuye este éxito al trato al cliente y al "boca a boca", que considera que "ha hecho su función". Para él, "la seriedad con la que trabajamos, con la profesionalidad y garantizando siempre la máxima tasación, por las joyas de oro que la gente ya no usa y no quiere, pues creo que eso ha sido la clave".

El secreto de un negocio viral

Con más de un millón y medio de seguidores en redes sociales, Tu Oro Vale Más se ha convertido en un fenómeno viral y en el "compraventa más recomendado de España". Isaac Sánchez, aunque insiste en que hay "un equipo muy bueno de trabajadores" detrás de la marca, desvela que el éxito en redes ha sido "trasladar la naturalidad con la que hacemos las tasaciones con nuestros clientes a las redes sociales".

Vender oro puede hacerse de una forma segura, y también divertida y amena" Isaac Sánchez CEO de la empresa leonesa Tu Oro Vale Más León

El oro, un valor en máximos históricos

Isaac Sánchez ha confirmado que, efectivamente, el oro está en máximos históricos. "Si echamos un vistazo a la gráfica del oro, en los últimos 3, 5, 10, 15 o incluso 20 años, pues, efectivamente, el oro siempre está en máximos históricos", ha señalado. En cuanto a la rentabilidad, los números son claros: en lo que va de año, el oro acumula un 60% de rentabilidad, mientras que el año pasado cerró con un 45%. "Prácticamente estamos hablando de quien invirtió hace 3 años, pues ha duplicado su inversión a día de hoy", afirma Sánchez.

Esta oportunidad, destaca, es también para los pequeños ahorradores. "No todo el mundo tiene que tener 100.000 euros para empezar a ahorrar en oro", ha explicado, haciendo hincapié en que la rentabilidad es porcentual y la misma para todos. "Quien invirtió 1.000 euros tiene 1.600, y quien invirtió 260.000, la rentabilidad es la misma, es un 60 por 100. Yo creo que se trata más de ir empezando", ha sentenciado.

¿Por qué invertir sin miedo?

Ante el vértigo que puede generar la inversión, Sánchez aconseja pensar en el medio y largo plazo. Aunque el oro esté en máximos, "sé que en 2, 3, 5 o 10 años el oro seguirá subiendo". El verdadero riesgo, advierte, es la inflación, a la que califica como un "impuesto silencioso" y "lo más peligroso".

Lo que sí que da miedo de verdad es ver que los ahorros de toda tu vida están parados en el banco" Isaac Sánchez CEO de la empresa leonesa Tu Oro Vale Más León

El empresario ha insistido en el peligro de la inacción: "lo que sí que da miedo de verdad es ver que los ahorros de toda tu vida están parados en el banco y que cada vez tu dinero vale menos". Lo ejemplifica con la cesta de la compra, explicando que "hoy vas a la de la compra, y con 50 euros no te llevabas nada, y hace 5 años con 50 euros llenabas prácticamente un carrito". A la hora de comprar, recomienda acudir siempre a una "tienda autorizada, una tienda especialista con un recorrido", donde se garantice la autenticidad de los lingotes y se ofrezca un compromiso de recompra como hacen en Tu Oro Vale Más.