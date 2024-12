Una experta en nutrición desvela los trucos para no coger peso en Navidad: “Es posible”

Cómo disfrutar de la Navidad y no engordar. Ese es el objetivo que muchos se marcan y pocos consiguen a la vuelta del día de Reyes. Las comidas y los brindis se multiplican durante las fiestas navideñas y el cuerpo suma kilos no siempre deseados. La doctora Paloma Briansó, con consulta en Oviedo, ha ofrecido en COPE unas pautas para disfrutar de la Navidad y mantener a raya la báscula. Una de las claves que ofrece es “cuidar especialmente la alimentación fuera de los días festivos” y hacer sencillos ejercicios de fuerza como las sentadillas o las planchas en la pared. Pero hay otras claves que pueden ayudar a la hora de planificar menús y no cometer excesos indeseados.

"LAS SOBRAS SON PELIGROSAS"

Para no comer más de la cuenta es importante no comprar demasiada comida. La doctora Briansó aconseja planificar los menús navideños con antelación y no comprar de más. “Las sobras son peligrosas, el por si acaso no existe”. La comida entra por la boca y también por la vista. Por eso esta profesional recomienda “no poner sobre la mesa demasiada comida”.

COPE Comida navideña

CONTROLAR LOS ENTRANTES

“Los aperitivos son un peligro”. Es comida que se presentan en pequeñas cantidades pero puedes llegar a comer más de la cuenta. La experta aconseja introducir verdura en el entrante y el plato principal, pero “no como castigo, sino para disfrutarla”. En su lista de la compra navideña aparecen los espárragos o la lombarda.

Los pescados y los mariscos son “otra buena idea” para huir de alimentos más grasos y calóricos. En sus recomendaciones aparecen los langostinos, los mejillones, las zamburiñas, los berberechos o las anchoas.

“no dejarnos arrastrar”

Tan importante como el menú servido en la mesa es la confianza en uno mismo. La doctora Briansó es partidaria de analizar los beneficios que conlleva seguir unas pautas saludables de alimentación y vencer las dificultades para “no dejarnos arrastrar” y está convencida de que "es posible" conseguirlo.