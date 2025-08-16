El aplauso de Manolo Oliveros a Lamine Yamal tras el Mallorca – Barcelona: "Está mejor que antes"

El Barcelona empieza su camino de revalidar título con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha y Ferran Torres, este cargado de polémica, y Lamine Yamal.

De hecho, tras muchos intentos, Lamine se sacó de la chistera un zapatazo con efecto a la escuadra en el que nada pudo hacer el portero ibicenco y cerró la primera victoria de la temporada para el vigente campeón.

EFE Lamine Yamal celebra el tercer gol del Barcelona ante el Mallorca

Un tanto de Lamine que Manolo Oliveros, narrador del partido en Tiempo de Juego, calificó como “golazo”. Además, “ha habido gente que seguramente no lo ha visto porque ha sido en el último minuto. Le estaba pitando la gente después de un encontronazo con Jan Salas. Dijo, ‘Dame la pelota’. Le dieron la pelota, se perfiló marca de la casa con la izquierda. Tiro a la escuadra derecha de la portería de Leo Franco. Lo mejor del partido”.

"Está mejor que antes"

Sin duda, “Yamal está mejor que antes, Raphinha está igual. Ferrán volvió a marcar”. Eso el segundo tanto del Barcelona fue “un gol extraño porque los jugadores del Barça siguieron la jugada, no sabían si el árbitro pitaría o no pitaría, pero ellos seguían. Los jugadores del Mallorca dudaban porque Raíllo estaba en el suelo y parecía que el árbitro iba por el jugador a ver qué le había pasado con ese balonazo en la cabeza”.

“Es inhumano que estos jugadores hayan jugado con una sensación térmica de 36-37 grados aproximadamente y con bastante humedad. Ahora mismo sería líder de la clasificación por la diferencia de goles”, finalizó.

De esta manera, el Barça arranca sin sobresaltos la competición liguera y con la sensación de continuar en el ritmo de la pasada campaña, mientras que el Mallorca deberá afrontar el choque ante el Celta sin dos piezas fundamentales como son Morlanes y Muriqi.

