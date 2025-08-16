La calidad del Deportivo liquida al Granada

El Deportivo de la Coruña, certero y con mucha calidad de mitad de campo en adelante, empezó la temporada con victoria al ganar este sábado en el Nuevo Los Cármenes por 1-3 al Granada, un equipo aún por hacer y que ha llegado al inicio de curso con muchas carencias.

De hecho, el equipo andaluz afrontó el partido sin poder contar con sus cuatro últimos fichajes: el extremo senegalés Souleymane Faye, el extremo José Arnaiz, el delantero Jorge Pascual (Villarreal) y el lateral Diego Hormigo, cuyas fichas no pudo tramitar el club por tener excedido actualmente su límite salarial.

Empezó bien el Granada, con Sergio Rodelas perdonando ante Germán Parreño, pero los visitantes fueron a mejor con el paso del tiempo y marcaron el 0-1 en el minuto 43 con una preciosa combinación de varios jugadores que acabó con un taconazo de Yeremay Hernández y el gol de Mario Soriano batiendo en el mano a mano a Luca Zidane.

El Deportivo, con las ideas casi siempre más claras que el Granada, aumentó su renta con el 0-2 marcado por Eddahchouri, a asistencia de Luismi Cruz, en el minuto 51, aunque sólo tres minutos después metió de nuevo a los locales en el partido un gol del camerunés Martin Hongla con un gran chut desde fuera del área.

Trató de apretar el Granada con el 1-2, pero en el minuto 65 se quedaron los rojiblancos en inferioridad numérica al ver su segunda tarjeta amarilla por un agarrón a un rival Manu Lama, que acumulaba una amonestación cinco minutos antes por protestar.

El Granada, en inferioridad, ni siquiera fue capaz de crear ocasiones de gol para empatar ante un Deportivo que perdonó la sentencia por medio de Yeremay y de Mario Soriano antes de que Sergio Escudero marcara el definitivo 1-3 en el tiempo añadido.

ficha del partido

Granada: Luca Zidane; Oscar (Samu Cortés, m.84), Manu Lama, Loic Wiliams, Diallo; Hongla, Trigueros (Sergio Ruiz, m.55), Pablo Sáenz, Rodelas (Gambin, m.73); Stoichkov (Insua, m.73) y Weissman.

Deportivo: Germán; Loureiro, Comas (Ximo Navarro, m.76), Barcia, Escudero; Villares (Patiño, m.76), Gragera, Luismi Cruz (Mella, m.61), Yeremay; Mario Soriano (Herrera, m.84) y Eddahchouri (Bouldini, m.61).

Goles: 0-1, (M.43) Mario Soriano. 0-2, (M.51) Eddahchouri. 1-2, (M.54) Hongla. 1-3, (M.91) Escudero.

Árbitro: Daniel Palencia (C. Vasco). Expulsó por doble cartulina amarilla al local Manu Lama (m.65). Amonestó también con tarjeta amarilla al local Pablo Sáenz (m.78) y a los visitantes Eddahchouri (m.35) y Yeremay (m.69)

Incidencias: Partido correspondiente a primera jornada de liga en Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.824 espectadores, según cifra oficial. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por los abonados del Granada fallecidos la pasada temporada.