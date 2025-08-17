Tenaglia, en Tiempo de Juego: "Merecíamos ganar y al final lo pudimos conseguir"

El Deportivo Alavés ya tiene sus primeros tres puntos en la temporada. Los babazorros se llevaron el triunfo ante el Levante con los goles de Toni Martínez y Tenaglia que sirvieron para superar el tanto de los valencianos que fue obra de Toljan. Más emocionante fue el conseguido por Tenaglia ya que el partido seguía en empate en el tiempo de descuento de la segunda parte y fue ahí cuando hizo bueno un centro de Antonio Blanco para terminar desatando la locura en Vitoria.

Una vez terminado el choque en Mendizorroza, Tenaglia se pasó por Tiempo de Juego para repasar la victoria conseguido. Así lo valoró: "Estoy contento porque he marcado, pero lo estoy más porque mostramos una buena cara, merecíamos ganar y al final lo pudimos conseguir. Justo hoy me puse el gol a la Real Sociedad y eso motiva a uno".

Sobre su gol se mostró muy satisfecho: "Gracias a Dios entró y fue una sensación muy bonita. Es una locura ya que estaba mi familia en la grada y se lo pude dedicar".

Los partidos en Mendizorroza van a ser claves para el Deportivo Alavés en la presente temporada y Tenaglia lo dejó muy claro. "La salvación pasa por partido a partido. Hoy tuvimos esa suerte en casa. Ahora toca descansar y a pensar en el partido del viernes", expresó.