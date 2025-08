Críticas de Foro al presidente de Asturias por su ausencia en la misa del Día de Covadonga: "No es un acto litúrgico, es un acto institucional"

El diputado de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha criticado este martes, en una entrevista en el programa especial de COPE desde FIDMA, la ausencia del presidente autonómico en la misa que, el 8 de septiembre, se celebrará en la Basílica de Covadonga con motivo del Día de la Santina.

Barbón, que el año pasado ya faltó junto a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, tampoco asistirá este año a la celebración religiosa que "no es un acto litúrgico, es un acto institucional -defiende Pumares- y el presidente del Principado, tiene que estar, diga lo que diga Adriana Lastra, que parece que manda sobre Barbón".

Aunque más crítico ha sido el diputado regional y secretario general de los foristas con que la misa no se vaya a retransmitir en directo por la TPA: "La televisión pública debe ofrecer un servicio público y hay gente mayor o que está enferma que no puede ir a Covadonga y es importante que la puedan ver en directo", defiende.

Pumares ha calificado de "chaladura" y "tomadura de pelo" la decisión y pide al presidente regional "respeto a las tradiciones y a los asturianos, sean o no creyentes". Le advierte, además, a Barbón de que "no es suficiente con decir que es católico, darse golpes de pecho y dar besos a La Biblia".

El cupo catalán se pagará con los servicios públicos de Asturias

A pesar del enfado que ha causado la ausencia de Barbón en la misa de Covadonga, a Pumares no le ha sorprendido: "Es un presidente ausente", ha defendido, ya que "se ha negado a comparecer, ante el parlamento asturiano, para hablar de financiación autonómica".

Pumares cree que Barbón "está ganando tiempo para poder tener excusas y posicionarse a favor del acuerdo entre Gobierno y Cataluña (para que la comunidad tenga una financiación singular) en un momento dado"; y no pasa por alto que "ha hecho lo mismo con otros asuntos, como la quita de la deuda a Cataluña o la amnistía".

De hecho, recuerda Pumares que "Barbón fue el único presidente del régimen común de financiación que fue a Barcelona a aplaudir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat"; a pesar de que "ese pacto, y ya lo dijimos hace un año, se va a pagar con los servicios públicos que disfrutamos los asturianos".

"Barbón está haciendo trampas"

Sobre la postura de Barbón -mostrar el rechazo al pacto catalán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera-, el diputado de Foro defiende que "Barbón está haciendo trampas, porque allí se va con todo decidido, y si Gobierno de España y Cataluña están de acuerdo, es irrelevante lo que digan el resto de comunidades".

Por eso, defiende que solo hay dos fórmulas para frenar "el delirio" de la financiación singular para Cataluña: o acudir al Constitucional, que, "viendo lo que pasó con la amnistía, no nos hace ser muy optimistas"; o frenarlo en el Congreso, "una opción con la que tampoco podemos ser optimistas" porque los diputados del PSOE por Asturias votarán lo que dicte Ferraz.

"A mí me sorprende que que hay un diputado de Sumar por Aragón, Jorge Pueyo, que ha dicho claramente que se va a oponer y va a votar en contra de dotar a Cataluña de un sistema de financiación singular porque va a perjudicar a Aragón. No entiendo por qué los asturianos del PSOE y de Sumar no alzan la voz", ha dicho Pumares.

Sobre el acuerdo foro-pp: "Todo lo que sea sumar fuerzas..."

Sobre el acuerdo parlamentario entre PP y Foro y una posible coalición electoral en las próximas autonómicas o en plazas como Gijón, donde ya gobiernan juntos, Pumares se ha mostrado "prudente", aunque reconoce que es positivo "todo lo que sea sumar fuerzas para hacer oposición a un muy mal gobierno -el de Barbón-, sumido en una deriva peligrosa". En cualquier caso, recuerda que el acuerdo entre foristas y populares "no rompe la autonomía de los partidos" y sobre un posible pacto, defiende que "aún queda muchísimo y no me gusta hablar de futuribles".