Correos afronta sin personal ni formación la regularización de 4.300 extranjeros en Asturias: "Necesitamos refuerzos"

El proceso de regularización de extranjeros que comienza el próximo lunes amenaza con generar el caos en las oficinas de Correos de Oviedo, Gijón, Avilés y Pola de Siero. Estas sedes, habilitadas por el Gobierno junto a una oficina de la Seguridad Social en la capital asturiana, prevén una avalancha de solicitudes para la que, según los sindicatos, no están preparadas debido a la falta de personal y de formación específica.

Un único trabajador por turno

La representante de CSIF Asturias, Cristina Huerta, ha denunciado en COPE Asturias la precaria situación con la que arranca el servicio. Según explica, solo habrá un trabajador por turno en cada oficina para atender a los inmigrantes, una dotación a todas luces insuficiente. "Consideramos que el servicio que comienza este próximo lunes, día 20, arrancará con escasos efectivos, ya que habrá únicamente una persona habilitada en cada turno para hacer dicha gestión. Esto es, a todas luces, insuficiente para hacer frente y realizar este servicio de manera óptima", ha señalado Huerta.

Cadena Cope Inmigrantes haciendo cola a las puertas de una oficina

Es insuficiente para hacer frente a un servicio de manera óptima" Cristina Huerta CSIF Aturias

Formación improvisada

A la escasez de personal se suma la improvisación en la formación. Los empleados que atenderán a los solicitantes únicamente han recibido un manual que explica cómo recoger los documentos y escanearlos. No será hasta el mismo lunes, día de inicio del proceso, cuando reciban las pautas necesarias para tramitar la documentación, lo que ha generado un gran malestar en la plantilla.

Efe Usuarios en una oficina de Correos

Desde CSIF Asturias exigen soluciones inmediatas para evitar el colapso. "Exigimos reforzar las ventanillas y que se aumente la contratación prevista para el arranque del servicio", ha reclamado Cristina Huerta quien asegura que la formación, es "otro talón de Aquiles de la empresa, ya que a pesar de que el servicio comienza el lunes, a fecha de hoy, siguen sin formar". Se calcula que unos 4.300 extranjeros pondrán al día sus papeles en Asturias en las cinco oficinas habilitadas para ello.