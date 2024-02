¿Cómo cortar bien un jamón? La mejor cortadora de España revela su secreto: "Es maravilloso"

El jamón es uno de los productos más apreciados en la gastronomía española. Su consumo no es proporcional al conocimiento para cortarlo de forma adecuada. La colocación de la pieza y los cuchillos son clave para poder extraer las mejores lonchas. A partir de ahí, hace falta paciencia, mucha práctica y conocer bien la fisionomía de la pata de cerdo para poder sacar el mayor partido a su carne. Lo sabe bien la asturiana Nuria Fernández que se ha alzado con el primer premio del XII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón "CorJamón", celebrado en Avilés en el marco del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte (SALENOR).

Nuria Fernández, ganadora del Concurso Nacional de Cortadores de Jamón





Aparte de los 500 euros que se lleva por quedar en la primera posición, Nuria suma a su palmarés ser la primera mujer que consigue el primer puesto del podium jamonero. "Ha sido una experiencia maravillosa", ha explicado en COPE la ganadora.

La clave está en el hueso

El primer paso para cortar bien un jamón es saber dónde está el hueso. Ese es el punto de partida que marca Nuria Fernández y la clave para "no hacer el barco ni cortar de lado porque no sabes por dónde seguir".

La práctica es otro requisito imprescindible para dominar la pieza y ella lo tiene fácil. Nuria, sierense de 49 años e integrante de la Asociación de Cortadores de Asturias, trabaja en una charcutería y practica todos los días con el cuchillo. "Cortar, cortar y cortar", ese es el secreto de Nuria Fernández para ser reconocida como la mejor cortadora de España. Su caso es la prueba de que "el que quiere, puede".

"Cada vez me gusta más"

La asturiana que ha ganado el campeonato nacional de cortadores no sabía ni coger el cuchillo hace cuatro años. En su casa siempre hubo jamón, pero no sabía cortarlo. En 2020 decidió hacer un curso para aprender y fue ahí donde nació su afición. Desde entonces ha cortado muchos jamones y "cada vez me gusta más".

Nuria Fernández, en el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón





Campeonato nacional

El concurso "Corjamón" está organizado por la Cámara de Comercio de Avilés, la patronal de Hostelería OTEA, Turismo de Asturias y Jamones Monte Nevado.

Nuria Fernández se ha llevado el primer premio. El segundo ha sido para Antonio Fernández, de Asturias (Hotel Palacio de La Magdalena), y el tercero, ha recaído en Manuel José Suárez, de A Coruña(Restaurante Comarea).