La cirugía renal asistida por robot recibe el premio a la innovación sanitaria del Área V en Gijón

El proyecto "La cirugía renal asistida por robot", de Sergio Fernández Pello, médico del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Cabueñes, ha sido distinguido este miércoles con el primer premio en la categoría de Innovación en la entrega de los galardones de Innovación e Investigación 2022 que otorga la gerencia del área sanitaria V, con cabecera en Gijón.

TRABAJO COLABORATIVO INTERNACIONAL

Este trabajo colaborativo internacional, " Perioperative impact of body mass index on upper urinary tract and renal-robot-assisted surgery: a single high-volume centre experience", ha sido difundido en Journal of Robotic Surgery.

Estos premios reconocen nueve trabajos en las áreas de medicina, enfermería e innovación , entre los 29 proyectos presentados a esta XXXII edición, según ha informado hoy el Gobierno regional.

El jurado ha valorado la gran calidad de los trabajos ganadores, muchos de los cuales se han publicado en revistas internacionales, con un elevado factor de impacto, y alguna es el resultado de proyectos colaborativos en grupos de investigación de varios países.

También han sido distinguidos los doctores Carlos Rodríguez Lucas, Javier Fernández, Carmen Raya, Alberto Bahamonde, Antonio Quiroga, Rosario Muñoz y Rosario Rodicio por un trabajo colaborativo de los servicios de Microbiología del Hospital Universitario de Cabueñes, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el grupo de Microbiología Traslacional del ISPA, el Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo y el Hospital del Bierzo.

Este primer premio de la categoría de medicina se titula: "Establecimiento y persistencia de clones de Enterococcus faecium ST80 y ST117 resistentes a glicopéptidos dentro de un centro de salud ubicado en una región geográfica de baja prevalencia", y ha sido publicado en Microbial drug resistence.

PREMIO A UN TRABAJO DE ENFERMERÍA

En la categoría de enfermería, se ha reconocido el trabajo "Prevalencia y factores asociados en la fragilidad en adultos mayores de 70 años en la comunidad" , que han realizado Lara Menéndez, Anaí Izaguirre, Salvador Tranche, Ángeles Montero y María Isabel Orts, del centro de salud de El Coto y que ha sido publicado en la revista Atención Primaria.





Los galardones de la comisión de investigación del área sanitaria V han contado con la colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA), la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado (Finba), la Universidad de Oviedo y Gijón Impulsa, entre otras entidades.