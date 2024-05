Línea editorial COPE: Identidad europea

En la precampaña de las elecciones europeas está muy presente el miedo al migrante. Algunos quieren explotarlo. El miedo que recorre Europa tiene mucho que ver con una debilidad cultural. Muchos invocan la tradición occidental como el patrimonio que hay que defender frente a la llegada de los extranjeros. En realidad, lo propio de la tradición europea no es afirmar una identidad cerrada que ha conquistado sus valores de una vez para siempre. Lo propio de la verdadera cultura occidental es apropiarse de lo mejor que encuentra, ir detrás de la verdad que hay en todas las culturas. Lo propio del europeo es la apertura.

Europa nunca ha sido un espacio cultural cerrado. La fuerza de la identidad europea es haber sabido beber en fuentes que estaban fuera de Europa, es la fuerza de quien sabe apropiarse de todo lo bueno y verdadero.

El encuentro con lo diferente nos obliga a elegir: podemos levantar muros o construir puentes. Los europeos hemos construido puentes cuando hemos tenido la certeza de que los otros eran una oportunidad para ser más nosotros mismos. Si nos sentimos inseguros no es porque haya más o menos violencia en nuestras calles, no es porque los que vienen de fuera amenacen lo que es nuestro. Si nos sentimos inseguros es porque lo nuestro es cada vez más un gran vacío. Los extranjeros no nos hacen más débiles, sacan a la luz nuestra debilidad