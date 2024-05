Regulación emocional: gestión de los enfados en adolescentes y rabietas infantiles: "Para y piensa"

Saber hacer una buena gestión emocional es fundamental, si lo enfocamos a las relaciones familiares toma una gran relevancia. ¿Cómo podemos afrontar bien los enfados en adolescentes y las rabietas infantiles? En COPE Navarra tratamos de dar una serie de frases que nos pueden ayudar a poder hacerlo bien.

Raimon Pelac, de la Asociación Navarra de Pediatría, explica en COPE Navarra cómo poder hacer bien esa gestión emocional y qué frases nos pueden ayudar a lograr encauzar ciertas situaciones que pueden resultar complicadas. En la opinión de Pelac es clave saber decir frases como: "No nos queremos hacer daño, eso tiene que quedar claro".

El pediatra explica que "a cualquier edad el razonamiento es bueno" y aclara que "el menor entre dos opciones, siempre va a escoger la que le favorezca". Raimon remarca que "no podemos ceder con la rabieta, si cedemos entienden que les damos lo que quieren" y que "tenemos que saber entender el feedback".

Frases clave

Si estamos en casa ante una discusión con un menor, antes de que vaya a mayores, se descontrole o podamos decir algo de lo que nos arrepintamos, tenemos una serie de frases que nos ayudarán. Estas son algunas de las que recomienda Pelac:

Ante un adolescente cabreado le podemos decir: "Entiendo el mal humor". Tenemos que tener en cuenta que si "estamos enseñando, para y piensa" y que "e l tono de voz y la seguridad en lo que hacen"

l tono de voz y la seguridad en lo que hacen" Si la situación no se logra encauzar, puede ser una buena idea posponer la discusión y calmarse, para ello podemos decir: "Luego hablamos de esto". Hay que tener en cuenta que cuanto más fuera de sí puedas estar, peor razonas. Otra opción, algo más contundente, puede ser: "Vamos a dejarlo aquí".

¿Qué hacer cuando alguien intenta "ayudar" con la rabieta?

En ocasiones toca vivir una rabieta del hijo o hija en lugares públicos. Una situación que dificulta la gestión y que hace que se pase peor rato. En muchos casos, una persona ajena a la familia, con toda la buena intención, intentan mediar y ayudar, aunque no siempre lo logran. Intentan ayudar, pero no lo logran. Raimon explica que no pasa nada si con buen tono pedimos que no se metan, ya que "esto es serio".