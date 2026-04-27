Asturias topa el precio del alquiler en Llanes y Cabrales entre el escepticismo del sector y de los alcaldes: "Es un riesgo"

El Principado de Asturias ha hecho oficial la declaración de las cuatro primeras zonas de mercado residencial tensionado en la región. Las localidades afectadas son el núcleo urbano de Llanes y Posada, en el mismo concejo, y Arenas y Poo, en Cabrales. La medida, con una duración inicial de tres años prorrogables, busca limitar por ley el precio de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda en áreas con especial presión inmobiliaria.

'Misión imposible': alquilar en Llanes

La situación en concejos como Llanes ha alcanzado un punto crítico. Según José Ramón Campillo, de Campillo Inmobiliaria, encontrar una vivienda para alquiler de larga duración es "prácticamente misión imposible". La causa principal es el desvío de la oferta hacia el alquiler vacacional, que ofrece una rentabilidad muy superior a los propietarios. Este fenómeno deja sin opciones a quienes buscan una residencia habitual para vivir y trabajar en la zona.

Ayuntamiento de Llanes Viviendas de Llanes

Alquilar una vivienda para todo el año es misión imposible" José Ramón Campillo Propietario de Campillo Inmobiliaria

Los pocos pisos que salen al mercado lo hacen a precios elevados. Un apartamento de una habitación puede rondar los 500 o 600 euros mensuales, mientras que uno de dos habitaciones asciende a unos 800 euros. "Con los sueldos que hay en Llanes, prácticamente te absorbe el salario", explica Campillo, quien asegura tener una lista de espera de personas que no encuentran dónde alojarse, incluyendo funcionarios que han obtenido una plaza en el ayuntamiento.

COPE ASTURIAS Enrique Riestra en los micrófonos de COPE

Críticas y escepticismo desde el Ayuntamiento

Tanto el sector inmobiliario como el propio Ayuntamiento de Llanes han mostrado su escepticismo sobre la efectividad de la medida. Campillo advierte de que "en el momento que intervienes en el mercado, igual te responde por donde tú no crees que va a salir", y aboga por hacer vivienda pública destinada al alquiler. Por su parte, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, considera que "topar precios del mercado tiene su riesgo".

Topar precios del mercado tiene su riesgo" Enrique Riestra Alcalde de Llanes

Ayto Llanes Llanes

Riestra asegura que la medida, por sí misma, "poco valdrá" si no va acompañada de otras acciones. En ese sentido, el Ayuntamiento ha aplicado una moratoria con las licencias para las viviendas turísticas y quiere sacar adelante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y una reserva regional de suelo que podría destinarse a vivienda pública y que dependen del visto bueno del Principado. "No es por nosotros, deben salir adelante por el bien de los vecinos de Llanes", ha explicado en COPE ASTURIAS.

Próximas zonas tensionadas

Esta primera declaración es solo el comienzo. El Gobierno del Principado planea declarar nuevas zonas tensionadas antes del verano. Las próximas áreas en la lista son los barrios de La Arena y Cimavilla en Gijón, La Magdalena en Avilés, la totalidad de Luanco (Gozón), y las localidades llaniscas de Barro, Celorio, Poo y Nueva.