La sanidad se planta de nuevo: los médicos vuelven a la huelga por el inmovilismo del Ministerio

El conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad se recrudece. El sindicato médico de Segovia, a través de su presidente, Miguel Marinas, ha anunciado la continuación de las movilizaciones que comenzaron en enero del año pasado. Esta semana, desde el día 27 al 30, se llevarán a cabo nuevos paros. "Lamentablemente, nos hemos visto obligados a continuar con las movilizaciones", ha explicado Marinas, debido a "la negativa del ministerio a negociar o acceder a alguna de nuestras peticiones".

Servicios mínimos y listas de espera

Europa Press Concentración de médicos frente al Departamento de Sanidad

Durante los días de huelga, los servicios mínimos están garantizados por ley para cubrir la asistencia urgente y no demorable, como las patologías oncológicas. Sin embargo, el presidente del sindicato médico advierte de que "otra serie de pruebas o consultas demorables, pues, lamentablemente, irán a ampliar la lista de espera que ya tenemos en las comunidades".

Esta situación genera malestar entre los pacientes, que ven cómo sus citas, en ocasiones ya demoradas durante meses, vuelven a posponerse. A pesar de ello, Marinas asegura que están recibiendo "mucho apoyo por parte de la población". Aunque se han producido enfrentamientos, los pacientes "entienden perfectamente nuestras indicaciones", pero "se sienten paganos de esta ineptitud del ministerio para solucionar el problema". Por ello, el representante de los médicos ha querido "pedir disculpas a los pacientes por estas molestias que estamos ocasionando".

El Ministerio tiene que ser responsable de la sanidad española" Miguel Marinas Presidente del Sindicato Médico de Segovia

Inacción desde el Ministerio

Los médicos denuncian el "deterioro evidente de la sanidad pública" y la falta de avances en la negociación. Según Marinas, las conversaciones con el Ministerio han sido "mínimas" y acusa a la ministra de no querer implicarse directamente. El conflicto se intensificó tras un borrador de modificación del estatuto marco que "perjudicaba clarísimamente a los médicos". Desde entonces, "parece que no quiere atenderse a razonamientos".

La postura de la ministra de Sanidad resulta paradójica para el colectivo, ya que ella misma es médico. Varinas ha recordado que, en el pasado, la ministra "estuvo reivindicando lo que nosotros reivindicamos ahora". Por este motivo, ha concluido: "no entendemos la actitud de esta ministra".