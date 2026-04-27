La lección de vida de Marcelo, un gijonés que ha completado la Maratón de Madrid tras superar un cáncer de laringe: "Ha sido duro, pero maravilloso"

La historia de Marcelo Chorny es una de esas que merecen ser contadas. Este corredor argentino, afincado en Gijón desde hace nueve años, ha cruzado la línea de meta de la Maratón de Madrid este fin de semana. Su hazaña va más allá de lo deportivo, debido a que en 2019 fue diagnosticado de cáncer de laringe, una enfermedad que le ha llevado a pasar por cuatro operaciones, radioterapia y una laringectomía total que ha cambiado para siempre su forma de hablar y respirar.

En declaraciones a COPE Gijón, Chorny ha descrito la carrera como “una experiencia maravillosa, muy dura, pero realmente feliz de poder lograrlo”. A pesar de su determinación, el reto físico fue considerable. “No lo pude hacer todo corriendo, ya que, además del calor, cuando llevaba 3 horas corriendo, la rodilla, que tenía dañada, me empezó a molestar, y decidí caminar hasta llegar al final”, ha explicado, demostrando una enorme capacidad de adaptación y resiliencia.

Un reto por la visibilidad

Para Marcelo, completar la maratón ha sido una forma de demostrar que se puede mantener una vida normal y activa tras la enfermedad. “Estuvo bien, porque le pude dar visibilidad a este tipo de enfermedades, y demostrar que con trabajo, esfuerzo, mucha fuerza de voluntad, se puede tener una calidad de vida”, ha afirmado. Su objetivo es lanzar un mensaje de esperanza y fortaleza a otras personas que se encuentran en una situación similar.

A pesar de la enfermedad, hay cosas para hacer y no es el fin del mundo" Marcelo Chorny Gijonés que ha completado la Maratón de Madrid tras superar un cáncer de laringe

M.C. (cedida a COPE) Marcelo Chorny, tras completar la Maratón de Madrid

Este mensaje de que “si bien la enfermedad está, hay cosas para hacer y no es el fin del mundo” es el motor que impulsa a Chorny en su día a día. De hecho, no ha permitido que la laringectomía sea un obstáculo en su pasión por el rugby. Como entrenador, se ha buscado la vida para poder dirigirse a sus jugadores con la ayuda de un altavoz, un ejemplo de su inquebrantable espíritu de superación.

Más de 2.300 euros recaudados

El deporte se ha convertido en su gran aliado para visibilizar su patología. Además del reto deportivo, Marcelo ha aprovechado la preparación de la maratón para lanzar una campaña de recaudación de fondos, con la que ha conseguido más de 2.300 euros para la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello, con la que colabora activamente.

A pesar del cansancio y las limitaciones, el poder de la mente y la ilusión dan mucha fuerza" Marcelo Chorny Gijonés que ha completado la Maratón de Madrid tras superar un cáncer de laringe

El corredor ha querido agradecer “a muchísima cantidad de gente que, durante todo el proceso, fue donando o compartiendo información”. Según ha explicado, el objetivo es “poner nuestro grano de arena”, ya que “desgraciadamente, hay un montón de cosas por hacer por los pacientes, sobre todo pacientes de muy bajos recursos”.