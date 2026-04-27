Noelia Arroyo defiende el Trasvase Tajo-Segura y denuncia un ataque "ideológico y sectario"

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha participado en el acto en Pilar de la Horadada en defensa del Trasvase Tajo-Segura, donde ha llamado a la "unidad" y a formar un "frente común" para protegerlo. Al evento han acudido también los presidentes de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, junto a otros alcaldes y representantes de organizaciones agrarias, empresariales y de la sociedad civil.

Una amenaza por motivos ideológicos

Arroyo ha denunciado que la amenaza que se cierne sobre el trasvase no responde a motivos técnicos, sino a razones "arbitrarias, ideológicas y sectarias", y ha añadido que "es una amenaza que no podemos permitir". Según la alcaldesa, "en España hay 50 trasvases, no se va a tocar ninguno, y solamente está amenazado el Trasvase Tajo-Segura", lo que a su juicio demuestra que la decisión es "solamente política" e "incomprensible".

Es una amenaza que no podemos permitir, sobre todo cuando no son motivos técnicos" Noelia Arroyo Alcaldesa de Cartagena

Una infraestructura vital para la comarca

La regidora ha defendido la infraestructura como un pilar fundamental para la prosperidad de la zona, capaz de generar 45.000 empleos directos en el campo de Cartagena y hasta 100.000 empleos en su área de influencia. Ha destacado que el agua no solo es para beber, sino también "para cultivar, es para producir alimento y es para poder tener autonomía y soberanía alimentaria", con un impacto en el PIB de 4.000 millones de euros.

Ayto Acto en defensa del Trasvase

Asimismo, ha recordado que el trasvase es imprescindible para otros sectores como la industria auxiliar, las exportaciones y el turismo. Arroyo ha afirmado que esta infraestructura es clave para fijar la población en los pueblos y diputaciones de la comarca y para "impedir el avance del desierto", un modelo de progreso que ahora "está amenazado".

Finalmente, la alcaldesa ha alertado de que "nos quieren dejar con una cuarta parte del trasvase en poco tiempo", una situación que ha calificado de "tiempo de descuento". Por ello, ha reiterado la necesidad de un "frente común" para frenar el cierre, evitar la destrucción de empleo y garantizar el futuro de la comarca.