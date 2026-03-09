La Asturias rural emerge como la solución a la crisis de la vivienda en las ciudades: "Una oportunidad de vida muy buena"

El problema de la vivienda también llega a la zona rural de Asturias, donde la preocupación podría convertirse en una oportunidad. Así lo ha explicado Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, en una entrevista en COPE Asturias en la que ha presentado los resultados del proyecto “Raíces con Futuro: Vivienda y Trabajo Rural”, de las mano de Industrias Lácteas Monteverde.

Un inventario de oportunidades

El proyecto, que ha puesto el foco en la comarca de Los Oscos, ha revelado que la vivienda es un factor crucial para fijar población. Lejos de ser una mera intuición, el análisis ha identificado más de 180 viviendas vacías en la zona. Según Pando, se ha realizado un análisis muy profundo para pasar de las suposiciones a los datos concretos.

Casi en el 50%, podría entrarse a vivir directamente o con pequeños arreglos" Eva Pando Directora de la Fundación Caja Rural de Asturias

La directora de la fundación ha destacado que de ese más de centenar y medio de inmuebles, “casi en el 50%, podría entrarse a vivir directamente o con pequeños arreglos”. Este dato confirma que existe un parque de viviendas disponible que, con una mínima activación, podría dar respuesta a la llegada de nuevos pobladores y dinamizar la economía local.

El binomio inseparable: vivienda y empleo

Eva Pando subraya que, en zonas alejadas de los núcleos urbanos como Los Oscos, es fundamental actuar en dos frentes. “Necesitamos vincular esas viviendas con oportunidades reales de empleo”, ha afirmado, ya que “no es un lugar para vivir y trabajar en una zona muy alejada, ni es un lugar para trabajar allí sin tener vivienda”. La solución, insiste, pasa por conectar la oferta de casas con necesidades de relevo generacional en negocios locales.

Para lograrlo, la fundación propone “ponerlo en el escaparate”, es decir, mostrar activamente tanto las viviendas como las oportunidades de empleo o emprendimiento. Se busca animar a la gente a que considere el medio rural como “una opción de vida” real. Este catálogo de viviendas, según Pando, puede ser la “primera palanca para activar ese medio rural”.

Una alternativa de calidad

El desafío de la despoblación en el campo asturiano es grande, pero también lo son los problemas en las ciudades. En este contexto, Pando defiende que ambas realidades pueden ayudarse mutuamente. “Ahora mismo la zona rural puede ofrecer soluciones a personas que no tienen una calidad de vida adecuada en la zona urbana”, ha señalado con contundencia.

La directora de la Fundación Caja Rural de Asturias ha concluido que para aquellas personas que no encuentran su sitio en la ciudad por las dificultades actuales, el campo asturiano representa una alternativa real. “¿Por qué no? Pueden buscar en esa zona rural una oportunidad de vida muy buena”, ha finalizado, abriendo la puerta a un futuro donde el entorno rural y el urbano se complementen.