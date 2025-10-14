Carolina, la taxista que hace la vida más fácil a los vecinos de un pueblo de Asturias: “Merece la pena”

Carolina Castro Fernández (Madrid, 1982) no solo conduce un taxi, también lleva el volante de la vida cotidiana de su pueblo. Si un vecino necesita ir al médico, ella lo lleva en su vehículo. Si alguien tiene que desplazarse para hacer gestiones administrativas, allí está con su coche para acompañar a quien lo precise. Esta madrileña de origen asturiano tiene asignada una de las rutas del Centro de Día de Cudillero y una escolar del Instituto de Secundaria Selgas. Además, ofrece visitas turísticas a los visitantes que se acercan a conocer el concejo donde reside con su marido y sus dos hijos. “Te adaptas a todo lo que te pidan los vecinos, para darles el servicio que necesiten”, ha explicado en COPE.

Su proyecto TuriTaxi Cuideiru nació en plena pandemia y se ha convertido en un ejemplo de cómo el trabajo en el medio rural puede transformar la realidad de toda una comunidad. La Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) la ha reconocido su trabajo con el premio Mujer Rural de Asturias 2025, un galardón que destaca la dedicación, el espíritu emprendedor y la apuesta de Carolina Castro por mantener vivo el territorio.

“QUEREMOS DAR VIDA A LA ZONA RURAL”

“Si no hay servicios en el medio rural, los pueblos se mueren”, ha afirmado esta mujer emprendedora. Ella intenta dar vida con sus dos taxis, uno de ellos adaptado, a los vecinos y visitantes de Cudillero y se esfuerza por ayudar a la gente para que pueda seguir viviendo donde nació.

Reader Carolina Castro con una silla de ruedas para acceder a su taxi adaptado

Carolina Castro es hija de padres asturianos. En 2010 regresó desde Madrid a la casa familiar de Cudillero. En 2020, aprovechando el traspaso de una licencia de taxi, decidió emprender su propio negocio y montó, junto a su marido, el proyecto TuriTaxi Cuideiru, con la idea de combinar servicio público, turismo responsable y atención social.

“MERECE LA PENA”

El camino no ha sido fácil. “Ser autónoma en el medio rural implica luchar cada día contra la despoblación, burocracia, los seguros, los costes, las tarifas y ahora también contra la nueva subida de cuotas planteada por el Gobierno”, ha explicado. Pese a las dificultades, Carolina está contenta y cada vez que un vecino le da las gracias por llevarlo al médico o un turista se enamora de Cudillero, siente que merece la pena.

Reader Carolina Castro Fernández

MUJER RURAL DE ASTURIAS 2025

El premio Mujer Rural de Asturias 2025 reconoce el espíritu emprendedor de Carolina. El jurado destacó el “gran impacto social y humano de su trabajo, que va más allá del transporte para convertirse en un pilar de cohesión y bienestar en el territorio”. Reader valoró que su proyecto, “pone en valor las personas, la cultura y el patrimonio del medio rural, ofreciendo un servicio inclusivo y sostenible”.