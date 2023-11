La alta velocidad llega a Asturias... sin Ayuso y con polémica

El histórico tren que este miércoles va a cruzar la Variante de Pajares para inaugurar esta infraestructura rebajará los tiempos de viaje entre Asturias y Madrid, pero ha aumentado la tensión en el ámbito político a cuenta de una polémica ausencia: la de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso no se subirá al tren, en Chamartín, junto a Pedro Sánchez y el rey Felipe, y no estará en Oviedo, por la tarde, en el acto inaugural.

No lo ha pasado por alto la jefa del Ejecutivo madrileño en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE. Ayuso ha asegurado que "es la primera vez que ocurre en la historia del AVE, nunca se había dado, con ningún gobierno, que las autoridades de una de las dos regiones no estuvieran invitadas". "No sé qué tipo de agravios quieren crear entre regiones", ha reflexionado la presidenta de la Comunidad.

"Es protocolo, no un capricho"

Desde Asturias, la delegada del Gobierno, Delia Losa, ha querido rebajar la polémica: "El modelo de invitación es el que se utiliza en todas las llegadas del AVE, se invita al presidente de la comunidad donde empieza el nuevo tramo y donde termina, este caso, Asturias y León", ha explicado Losa, que explica que "no es capricho ni política, es protocolo".

El presidente del Principado, Adrián Barbón, también ha defendido, en las redes sociales, que la inauguración de la Variante de Pajares no es diferente a la de otras líneas de alta velocidad de España: "No se intenta generar polémica con Ourense, Burgos o Murcia, pero sí cuando el AVE llega a Asturias. Voy a empezar a pensar que el problema es con Asturias", ha escrito en Twitter, ahora 'X'.

"Falta de respeto institucional"

En el PP de Asturias, no convencen las explicaciones. Su presidente, Álvaro Queipo, ha considerado, en declaraciones a COPE, que la ausencia de Díaz Ayuso en la inauguración es "una falta de respeto institucional". El popular defiende que "el Principado defiende, desde hace tiempo, que es un AVE Madrid-Asturias y todo el mundo sabe que es la línea Madrid-Asturias".

"Sin embargo -lamenta Queipo, que Pedro Sánchez vuelve a utilizar una inauguración oficial para hacer política partidista" y añade que esperaba de Barbón una defensa del respeto institucional: "Aunque seamos de colores diferentes y partidos distintios, diría mucho de los asturianos que lo dijese el presidente".

"Lo lógico, lo razonable y lo respetuoso hubiese sido que los tres presidentes de las comunidades que atraviesa la línea, Madrid, Castilla y León y Asturias, formaran parte de la comitiva inaugural que viajará con el primer tren que cruce la Variante de Pajares", ha zanjado.

Barbón y Fernández Mañueco sí estarán en la inauguración, prevista para las 17:00 horas en la Estación del Norte de Oviedo. El presidente castellano y leonés se subirá al tren en León a las 15:45 horas; Pedro Sánchez y el rey Felipe VI lo harán, a las 13:30 horas, en Chamartín.