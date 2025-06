La emoción de una soprano de Asturias al descubrir que ayuda a enfermos de Alzheimer con su voz: "Lo cambia todo"

Hay melodías que no se olvidan. Incluso cuando la memoria falla, cuando el cuerpo se ralentiza o cuando el lenguaje se vuelve confuso, la música permanece. Es capaz de activar emociones, despertar recuerdos, aliviar el ánimo y generar conexiones que parecían dormidas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en varias residencias y centros sociales de Asturias gracias a un programa que usa la lírica como herramienta para mejorar el bienestar físico, mental y social de las personas mayores.

Vilma Ramírez , soprano, forma parte de la Fundación Ópera de Oviedo, y es una de las tres profesionales formadas en el ámbito musical y con reconocida experiencia que están impartiendo sesiones en centros de mayores de toda Asturias, dentro del programa Érase una vez la lírica. Una iniciativa que ya está en marcha y que usa la música como herramienta para mejorar la memoria, el lenguaje, la movilidad y el ánimo de las personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.

La cantante ha contado en COPE Asturias que empieza cada sesión con una sonrisa, porque ellos la reciben así. “Aunque no recuerden mi nombre, saben que llega la música. Me esperan con los brazos abiertos, y eso lo cambia todo”, asegura. Las sesiones son dinámicas y cercanas. Duran alrededor de una hora y media, combinan canto en directo, momentos de relajación y muchas emociones. “Unos cantan, otros aplauden, otros simplemente escuchan. Pero todos, de alguna forma, se conectan”.

Fundación Ópero de Oviedo Mayores de la residencia de Tineo participan en el programa Érase una vez la lírica

Canciones

Vilma explica que la música despierta recuerdos que parecían olvidados. “Muchas veces no saben en qué día están, pero se acuerdan de la letra de una canción entera. La música les activa por dentro”. Y no solo durante la sesión: “Los trabajadores de los centros me cuentan que durante la semana siguen cantando, que comentan las canciones entre ellos, que esperan con ganas la siguiente visita”.

Para ella, cada encuentro es especial. “Es verdad que requiere mucha energía, porque algunos no oyen bien o se cansan rápido. Pero salgo siempre con el corazón lleno. Les damos vida… y ellos nos la devuelven multiplicada”

Donde más importa

El programa Érase una vez la lírica se está desarrollando en residencias del ERA de Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes y Tineo, y también en los centros sociales de Oviedo, Gijón, Nava y Cangas del Narcea. Es un proyecto de la Fundación Ópera de Oviedo, en colaboración con la Consejería de Derechos Sociales, que busca llevar los beneficios de la música a quienes más lo necesitan.

Más allá de entretener, el programa pretende estimular la memoria, mejorar la expresión verbal, reforzar la coordinación y aportar bienestar emocional y social. Todo desde un enfoque humano, cálido y con la sensibilidad de quien conoce bien el poder transformador del arte.