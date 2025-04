La palabra que usa un asturiano para insultar y no significa lo mismo en el resto de España: se te llena la boca

España es un país con una gran riqueza cultural. Más allá de las tradiciones propias de cada región, la lengua es un aspecto muy rico que destaca en nuestro país. Además de las lenguas cooficiales, son muchas las regiones en las que perduran dialectos con siglos de historia o incluso palabras de ellas que están integradas en el día a día de muchos.

En Asturias, el bable, es una lengua con siglos de historia que, aunque no tiene estatus oficial, sigue muy presente en los vecinos de la comunidad. Su vitalidad se refleja sobre todo en el lenguaje coloquial, donde ciertas expresiones se han convertido en seña de identidad regional.

insultos en bable que no entienden fuera de asturias

TE PUEDE INTERESAR Adiós al inglés: el país del mundo donde el español se convertirá en el idioma principal en 2050

Dentro de las palabras curiosas que son pocos comunes en el resto de España, los insultos suelen llamar la atención de una forma particular. Una asturiana afincada en Madrid, que se llama en TikTok 'mediolola' ha compartido un vídeo en su perfil con '5 insultos en asturiano', explicando el significado de cada uno de ellos y cómo se usan en su tierra.

"En castellano insultamos muy a gusto, pero en vez de decir tonto digo fatu o faltosu que se te llena la boca, estos dos vienen a ser que eres tonto, nada más", comienza explicando.

El segundo al que se refiere es babayu, que significa que eres un simple, mientras repunante, hace alusión a aquellos a los que todo les molesta. Por último, uno de los que puede generar más confusión es gochu. Y es que no se refiere a alguien que come mucho, sino a una persona que no te cae demasiado bien.

Cargando…

expresiones típicas de asturias

Más allá de estas palabras, hay otras muchas propias del bable que los asturianos usan en su día a día y que seguramente no conozcas si eres de fuera de la región. La cuenta de TikTok 'espanafascinante' ha reunido en un vídeo una buena lista, con el vocabulario imprescindible de cualquier asturiano.

El vídeo comienza con un clásico que no necesita presentación: ¡Puxa!, el famoso grito de aliento que en su versión completa se convierte en el emblemático "¡Puxa Asturias!", símbolo de orgullo regional.

Alamy Stock Photo Vista del paseo marítimo y la playa de Gijón

Otra expresión muy común es echar un pigazu, que equivale a echarse una siesta breve, mientras que Tás como una tella se usa para responder cuando un amigo te ha dicho una barbaridad.

Mucho es una de las palabras que más sinónimos tiene alrededor de nuestro país. En Asturias, cuando algo es mucho, se dice pila. Por ejemplo, si tienes mucho trabajo, un asturiano dírá tengo pila trabajo.

Para hablar del frío, en esta región del norte de España te dirán Fae un fríu que pinga'l mocu, que podría traducirse como hace un frío que cala los huesos. Los niños también tienen su propia palabra y es que en Asturias los llaman guajes o guajas, aunque pueden referirse a ellos como rapacín o rapacina.

Otra expresión con mucha fuerza es meca que sirve para mostrar sorpresa. "¡Meca, no me lo creo!" es una reacción habitual ante una noticia inesperada. Otra de las que se incluyen en el vídeo y que es de las más representativas del bable es prestar, que se usa cuando algo gusta, apetece o hace ilusión