COPE Gijón visita Clínica Palomero

"Tenemos clientes de toda Asturias, España e incluso, gente que viene de fuera y aprovecha su estancia aquí para realizarse algún tratamiento; pero muchos de nuestros pacientes son vecinos". Son palabras de Eugenio Palomero, de Clínica Palomero, que este lunes ha recibido a COPE Gijón.

La cercanía y el trato "de una clínica de las de toda la vida" no son incompatibles con unas instalaciones modernas y la apuesta por los avances tecnológicos. "Creo que no se puede hacer una buena odontología si no estás al cabo de los medios que avanzan", asegura Eugenio Palomero. En su clínica, abordan todas las especialidades de la odontología; pero él también es reclamado en Madrid varios días al mes para las intervenciones más complejas: "Yo soy de Madrid y hay compañeros allí necesitan colaboración en implantología y cirugía compleja que no hacen en el día a día; entonces me agrupan esos pacientes durante un par de días y les atiendo".

Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias te acompañan todas las mañanas de lunes a viernes. Bajo la coordinación de Yolanda Montero, te contamos la actualidad del Principado y te acercamos a tu casa los temas de Asturias que te interesan.

Desde las 12:50 horas hasta las 13:50 horas, nos centramos en lo local. Yolanda Montero en Oviedo, Marcos Martín en Gijón, y Menchu González en Avilés repasan, también, lo que está pasando a tu alrededor. La última hora, las noticias curiosas, las historias que suceden en tu ciudad, los deportes… ¡No te pierdas Herrera en COPE Asturias y Mediodía COPE Asturias en el 97.9 FM si estás en Oviedo, 94.8 FM y 882 AM si estás en Gijón y 89.1 FM si estás en Avilés. También en internet y aplicación de COPE.