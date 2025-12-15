Así actúa la Guardia Civil contra las carreras ilegales que toman los polígonos de Valladolid

La Guardia Civil de Valladolid ha desarrollado un operativo específico para neutralizar las carreras ilegales de vehículos que estaban generando una fuerte preocupación entre los usuarios de distintos polígonos industriales de la provincia. La investigación se inició tras recibir informaciones sobre concentraciones nocturnas de vehículos en el polígono industrial “El Brizo”, en Aldeamayor de San Martin.

¿Qué son las “quedadas” o KDDs?

Estas convocatorias, conocidas como “quedadas” o KDD, son encuentros nocturnos de aficionados al motor que se reúnen para realizar exhibiciones y carreras ilegales de aceleración. Su popularidad ha crecido desde la pandemia, pasando de pequeños grupos a eventos masivos convocados por internet que incluyen maniobras de gran riesgo como derrapes o “trompos”.

Al ser actividades ilegales, no existe una regulación oficial ni medidas de seguridad homologadas, y las únicas reglas son las acordadas por los propios participantes. Las autoridades recuerdan que en los últimos años se han producido víctimas mortales y heridos graves durante la celebración de eventos similares en España.

Operativo en el polígono El Brizo

El pasado fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2025, se organizó una de estas quedadas en el Polígono Industrial el Brizo, promocionada en redes sociales y canales de mensajería. Durante el dispositivo, la Guardia Civil llevó a cabo vigilancias discretas, seguimientos y el análisis de contenido audiovisual para identificar a los implicados.

Como resultado, han sido identificados numerosos participantes y vehículos, algunos con modificaciones ilegales para aumentar sus prestaciones. El balance final del operativo se ha saldado con 12 investigados como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial y 2 vehículos decomisados que han sido puestos a disposición judicial.

Además, se han tramitado 16 denuncias administrativas por conducción temeraria, 10 por reformas de importancia no autorizadas en los vehículos, 4 por problemas con la ITV y otras 10 por diversas infracciones.

Duras penas por conducción temeraria

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid. A los 12 investigados se les imputan 16 delitos de conducción temeraria, consistentes en circular con temeridad manifiesta y con manifiesto desprecio a la vida de los demás, según los artículos 380 y 381 del Código Penal.

La Guardia Civil de Tráfico recuerda que participar en carreras ilegales puede constituir un delito castigado con penas de prisión de seis meses a cinco años, multas y la retirada del permiso de conducir de seis a diez años. La mera presencia como espectador también puede acarrear sanciones administrativas.