La tecnológica mexicana KPS elige Valladolid como su puerta a Europa y prevé crear 500 empleos

La empresa tecnológica mexicana KPS Technologies aterrizará en Valladolid con la intención de convertir la ciudad en su puerta de entrada a Europa. El plan de la compañía, especializada en inteligencia artificial, es crear alrededor de 500 puestos de trabajo en un plazo de cinco años. La decisión ha sido impulsada por el programa Valladolid Now, una iniciativa del Ayuntamiento en colaboración con la CEOE y la Cámara de Comercio para la atracción de inversiones.

Un polo de desarrollo tecnológico

Roberto Pérez Sandi, CEO de la empresa, ha explicado en COPE que el objetivo es "generar esos puestos de trabajo en Valladolid" y convertir la ciudad en "un polo de desarrollo de tecnología basada en inteligencia artificial". Pérez Sandi ha destacado que la elección de la capital castellanoleonesa se debe a que "ha sido una ciudad que nos ha facilitado muchísimo el soft landing a la empresa".

Soluciones para la pyme local

Uno de los principales objetivos de la compañía es hacer que la inteligencia artificial sea accesible para las pequeñas y medianas empresas. "Traemos una iniciativa con la CEPYME, en donde estamos haciendo soluciones para las pequeñas que se vean beneficiadas", ha señalado el CEO. El propósito es ayudar a la pyme a ser más eficiente, logrando así "la permanencia de los negocios" en la comunidad.

Además de las facilidades para su implantación, la empresa mexicana se decantó por Valladolid por otros factores como la calidad de vida, la "calidad de su gente" y el acercamiento con las universidades locales. Pérez Sandi ha indicado que traerán personal de México para formar a los nuevos empleados en la ciudad.

Próximos pasos y plazos

Por el momento, la compañía aún no tiene una fecha cerrada para su desembarco definitivo, aunque ya cuentan con una oficina de representación en la calle Gamazo. El siguiente paso es encontrar la ubicación definitiva y comenzar los procesos de contratación, que todavía no se han iniciado. Se buscarán principalmente perfiles de "arquitectos y desarrolladores de software". "Tendríamos que empezar este proceso a finales de febrero, más o menos", ha adelantado el CEO.

La empresa tiene un "plan de negocios" que avanza de manera "muy acelerada" para atender a sus clientes actuales en México y Estados Unidos y a los que se generen en España. Aunque no hay plazos definitivos, el directivo ha avanzado su intención de organizar un evento a mediados de febrero para presentar formalmente el proyecto. "Estamos aquí para sumar con todo el tema de la economía en España", ha concluido.

ceoe valora las inversiones millonarias que llegarían a valladolid

Valladolid se encuentra en un momento decisivo de su desarrollo económico. La ciudad podría acoger inversiones millonarias que transformarían su mapa industrial y tecnológico. Además de la mexicana KPS, el gigante chino Gotion, estudia instalar una planta de componentes de baterías y una megaplanta solar. Carlos Magdaleno, presidente de CEOE en Valladolid, no duda en que la ciudad esté preparada para acoger estas dos iniciativas.

“Tenemos dos universidades, una pública y una privada, que son punteras para crear el talento necesario. No se nos puede olvidar que aquí en Valladolid tenemos alguna iniciativa puntera en el videojuego. Tenemos talento. Estamos captando talento que se nos había marchado de Valladolid con un proyecto muy interesante”, argumenta Magdaleno.

El presidente de CEOE subraya que uno de los factores clave para atraer inversión es la calidad de vida que ofrece Valladolid, así como la agilidad administrativa, a través de la oficina Valladolid Now, que facilita los trámites y la implantación de proyectos de gran envergadura. Pero también advierte de la importancia de ser prudentes con los datos. No se quieren generar expectativas antes de que los proyectos estén firmes y listos para anunciarse públicamente.

“Si no lo conseguimos, la culpa es nuestra. No miremos para otro lado, porque estamos de acuerdo las administraciones, estamos de acuerdo a los empresarios y estamos de acuerdo la sociedad en ello. Entonces, si no lo conseguimos, tendremos que hacer una reflexión de qué hemos hecho mal porque tenemos todo a favor”, explicaba en COPE.